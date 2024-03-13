https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932733885.html

Российские военные отразили 12 контратак на Авдеевском направлении

Российские военные отразили 12 контратак на Авдеевском направлении - РИА Новости, 13.03.2024

Российские военные отразили 12 контратак на Авдеевском направлении

Войска Украины на Авдеевском направлении потеряли за сутки около 460 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:36

2024-03-13T14:36

2024-03-13T14:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

авдеевка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Войска Украины на Авдеевском направлении потеряли за сутки около 460 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 12 контратак штурмовых групп 47-й механизированной, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Кирово, Бердычи, Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Нанесено огневое поражение живой силе и технике 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Кирово и Ленинское Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б" и орудие М119 производства США", — отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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авдеевка

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), авдеевка, донецкая народная республика