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Российские военные отразили 12 контратак на Авдеевском направлении - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:36 13.03.2024 (обновлено: 14:48 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932733885.html
Российские военные отразили 12 контратак на Авдеевском направлении
Российские военные отразили 12 контратак на Авдеевском направлении - РИА Новости, 13.03.2024
Российские военные отразили 12 контратак на Авдеевском направлении
Войска Украины на Авдеевском направлении потеряли за сутки около 460 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:36
2024-03-13T14:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
авдеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Войска Украины на Авдеевском направлении потеряли за сутки около 460 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 12 контратак штурмовых групп 47-й механизированной, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Кирово, Бердычи, Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Нанесено огневое поражение живой силе и технике 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Кирово и Ленинское Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б" и орудие М119 производства США", — отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
авдеевка
донецкая народная республика
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), авдеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Авдеевка, Донецкая Народная Республика
Российские военные отразили 12 контратак на Авдеевском направлении

МО РФ: Киев потерял на Авдеевском направлении до 460 солдат и танк за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зоне спецоперации
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Войска Украины на Авдеевском направлении потеряли за сутки около 460 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 12 контратак штурмовых групп 47-й механизированной, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Кирово, Бердычи, Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Нанесено огневое поражение живой силе и технике 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Кирово и Ленинское Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б" и орудие М119 производства США", — отметили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)АвдеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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