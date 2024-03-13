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В Белгородской и Курской областях сорвали попытку прорыва ВСУ - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 13.03.2024 (обновлено: 14:52 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932733172.html
В Белгородской и Курской областях сорвали попытку прорыва ВСУ
В Белгородской и Курской областях сорвали попытку прорыва ВСУ - РИА Новости, 13.03.2024
В Белгородской и Курской областях сорвали попытку прорыва ВСУ
Российские войска сорвали попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию в Белгородской и Курской областях, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:32
2024-03-13T14:52
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Российские войска сорвали попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию в Белгородской и Курской областях, сообщило Минобороны."Сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях. Потери противника составили до 250 военнослужащих, семь танков, семь БМП Bradley производства США, два бронетранспортера, четыре автомобиля, гаубица М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и САУ "Нона", - отметили в министерстве.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Белгородской и Курской областях сорвали попытку прорыва ВСУ

МО РФ: в Белгородской и Курской областях сорвали попытку прорыва ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона в зоне СВО
Боевая работа артдивизиона в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Российские войска сорвали попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию в Белгородской и Курской областях, сообщило Минобороны.
"Сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях. Потери противника составили до 250 военнослужащих, семь танков, семь БМП Bradley производства США, два бронетранспортера, четыре автомобиля, гаубица М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и САУ "Нона", - отметили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 15:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.03.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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