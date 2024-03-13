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В Белгородской и Курской областях сорвали попытку прорыва ВСУ
В Белгородской и Курской областях сорвали попытку прорыва ВСУ - РИА Новости, 13.03.2024
В Белгородской и Курской областях сорвали попытку прорыва ВСУ
Российские войска сорвали попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию в Белгородской и Курской областях, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:32
2024-03-13T14:32
2024-03-13T14:52
специальная военная операция на украине
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россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Российские войска сорвали попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию в Белгородской и Курской областях, сообщило Минобороны."Сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях. Потери противника составили до 250 военнослужащих, семь танков, семь БМП Bradley производства США, два бронетранспортера, четыре автомобиля, гаубица М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и САУ "Нона", - отметили в министерстве.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Белгородской и Курской областях сорвали попытку прорыва ВСУ
МО РФ: в Белгородской и Курской областях сорвали попытку прорыва ВСУ