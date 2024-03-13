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Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 13.03.2024 (обновлено: 14:35 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932732165.html
Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.03.2024
Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение двум украинским бригадам и отразили контратаку противника на Южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 150... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:29
2024-03-13T14:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение двум украинским бригадам и отразили контратаку противника на Южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 150 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, российские военнослужащие отразили контратаку формирований 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Новодонецкого."Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, два бронетранспортера и два пикапа", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении

МО РФ: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 150 военных и 2 БТР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение двум украинским бригадам и отразили контратаку противника на Южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 150 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, российские военнослужащие отразили контратаку формирований 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Новодонецкого.
"Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, два бронетранспортера и два пикапа", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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