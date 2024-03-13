https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932732165.html
Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.03.2024
Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение двум украинским бригадам и отразили контратаку противника на Южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 150... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:29
2024-03-13T14:29
2024-03-13T14:35
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вооруженные силы украины
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донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение двум украинским бригадам и отразили контратаку противника на Южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 150 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, российские военнослужащие отразили контратаку формирований 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Новодонецкого."Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, два бронетранспортера и два пикапа", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении
МО РФ: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 150 военных и 2 БТР