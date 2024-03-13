https://ria.ru/20240313/sotrudnichestvo-1932823690.html

ЕП выступил за наращивание оборонного сотрудничества с Арменией

ЕП выступил за наращивание оборонного сотрудничества с Арменией - РИА Новости, 13.03.2024

ЕП выступил за наращивание оборонного сотрудничества с Арменией

Европарламент призвал ЕС наращивать сотрудничество с Арменией в обороне и безопасности "на фоне пересмотра ею членства в ОДКБ", следует из принятой на пленарной РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T21:23

2024-03-13T21:23

2024-03-13T21:24

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армения

страсбург

никол пашинян

евросоюз

европарламент

ереван

мария захарова

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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Европарламент призвал ЕС наращивать сотрудничество с Арменией в обороне и безопасности "на фоне пересмотра ею членства в ОДКБ", следует из принятой на пленарной сессии в Страсбурге резолюции ЕП. "Европарламент подтверждает острую необходимость укрепления сотрудничества ЕС с Арменией в сферах безопасности и обороны на фоне пересмотра Арменией своего членства в ОДКБ", - указывается в документе. Депутаты также призвали ЕС "положительно отреагировать на запрос Армении о соответствующей поддержке через Европейский фонд мира". Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в МИД считают ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ, при этом Москва не ставит под сомнение суверенное право каждой страны выбирать себе союзы.

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

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в мире, армения, страсбург, никол пашинян, евросоюз, европарламент, ереван, мария захарова, одкб