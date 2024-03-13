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ЕП выступил за наращивание оборонного сотрудничества с Арменией
ЕП выступил за наращивание оборонного сотрудничества с Арменией - РИА Новости, 13.03.2024
ЕП выступил за наращивание оборонного сотрудничества с Арменией
Европарламент призвал ЕС наращивать сотрудничество с Арменией в обороне и безопасности "на фоне пересмотра ею членства в ОДКБ", следует из принятой на пленарной РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T21:23
2024-03-13T21:23
2024-03-13T21:24
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Европарламент призвал ЕС наращивать сотрудничество с Арменией в обороне и безопасности "на фоне пересмотра ею членства в ОДКБ", следует из принятой на пленарной сессии в Страсбурге резолюции ЕП. "Европарламент подтверждает острую необходимость укрепления сотрудничества ЕС с Арменией в сферах безопасности и обороны на фоне пересмотра Арменией своего членства в ОДКБ", - указывается в документе. Депутаты также призвали ЕС "положительно отреагировать на запрос Армении о соответствующей поддержке через Европейский фонд мира". Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в МИД считают ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ, при этом Москва не ставит под сомнение суверенное право каждой страны выбирать себе союзы.
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В мире, Армения, Страсбург, Никол Пашинян, Евросоюз, Европарламент, Ереван, Мария Захарова, ОДКБ
ЕП выступил за наращивание оборонного сотрудничества с Арменией
ЕП призвал нарастить оборонное сотрудничество с Арменией после заявлений по ОДКБ