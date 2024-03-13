https://ria.ru/20240313/solntsepek-1932632028.html

"Солнцепек" уничтожил опорные пункты ВСУ на Артемовском направлении

"Солнцепек" уничтожил опорные пункты ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 13.03.2024

"Солнцепек" уничтожил опорные пункты ВСУ на Артемовском направлении

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожил укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на артемовском направлении,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T05:44

2024-03-13T05:44

2024-03-13T05:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

тос-1а "солнцепек"

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ЛУГАНСК, 13 мар – РИА Новости. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожил укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения РХБ защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" оказывают поддержку в ходе активных боевых действий штурмовым подразделениям десантников к северо-западу от Артемовска", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в ходе работы расчет огнеметной системы ивановских десантников уничтожил укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой.

https://ria.ru/20240128/vsu-1924018448.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек"