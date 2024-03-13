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"Солнцепек" уничтожил опорные пункты ВСУ на Артемовском направлении
"Солнцепек" уничтожил опорные пункты ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 13.03.2024
"Солнцепек" уничтожил опорные пункты ВСУ на Артемовском направлении
Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожил укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на артемовском направлении,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:44
2024-03-13T05:44
2024-03-13T05:58
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тос-1а "солнцепек"
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ЛУГАНСК, 13 мар – РИА Новости. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожил укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения РХБ защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" оказывают поддержку в ходе активных боевых действий штурмовым подразделениям десантников к северо-западу от Артемовска", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в ходе работы расчет огнеметной системы ивановских десантников уничтожил укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек"
"Солнцепек" уничтожил опорные пункты ВСУ на Артемовском направлении
МО: десантники уничтожили "Солнцепеком" опорные пункты ВСУ под Артемовском
ЛУГАНСК, 13 мар – РИА Новости. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожил укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Подразделения РХБ защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" оказывают поддержку в ходе активных боевых действий штурмовым подразделениям десантников к северо-западу от Артемовска", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что в ходе работы расчет огнеметной системы ивановских десантников уничтожил укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой.
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