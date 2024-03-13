Рейтинг@Mail.ru
"Солнцепек" уничтожил опорные пункты ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:44 13.03.2024 (обновлено: 05:58 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/solntsepek-1932632028.html
"Солнцепек" уничтожил опорные пункты ВСУ на Артемовском направлении
"Солнцепек" уничтожил опорные пункты ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 13.03.2024
"Солнцепек" уничтожил опорные пункты ВСУ на Артемовском направлении
Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожил укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на артемовском направлении,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:44
2024-03-13T05:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
тос-1а "солнцепек"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863207687_0:199:3027:1902_1920x0_80_0_0_b26c105eee3a2eb09f57e42e6de1f1ed.jpg
ЛУГАНСК, 13 мар – РИА Новости. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожил укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения РХБ защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" оказывают поддержку в ходе активных боевых действий штурмовым подразделениям десантников к северо-западу от Артемовска", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в ходе работы расчет огнеметной системы ивановских десантников уничтожил укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой.
https://ria.ru/20240128/vsu-1924018448.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863207687_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_d616a15093aae04a3777812fcf628a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек"
"Солнцепек" уничтожил опорные пункты ВСУ на Артемовском направлении

МО: десантники уничтожили "Солнцепеком" опорные пункты ВСУ под Артемовском

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 мар – РИА Новости. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожил укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Подразделения РХБ защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" оказывают поддержку в ходе активных боевых действий штурмовым подразделениям десантников к северо-западу от Артемовска", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что в ходе работы расчет огнеметной системы ивановских десантников уничтожил укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Бегут с позиций. На Западе раскрыли, чем Россия бьет по ВСУ под Харьковом
28 января, 19:46
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныТОС-1А "Солнцепек"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала