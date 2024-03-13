https://ria.ru/20240313/simonyan-1932685959.html

Симоньян прокомментировала сообщения о новом назначении

Симоньян прокомментировала сообщения о новом назначении - РИА Новости, 13.03.2024

Симоньян прокомментировала сообщения о новом назначении

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале опровергла слухи о новом назначении. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:45

2024-03-13T11:45

2024-03-13T12:35

маргарита симоньян

ольга любимова

михаил мишустин

россия

происшествия

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале опровергла слухи о новом назначении.К посту она приложила скриншоты неких публикации, в которых говорится, что журналистка после выборов президента займет в новом правительстве пост министра культуры."Вот такие появились вбросы <...> Никакой пост я никогда больше не займу. Даже если предложат. Сотый раз говорю, что RT и МИА — мое последнее место работы", — написала она.Кроме того, в публикациях речь идет о "тайной встрече" с премьером Михаилом Мишустиным, на которой Симоньян якобы продемонстрировала уверенность "возглавить что-то значительное"."Эти выходные я провела в центральном управлении своей кухней и огородом, встречаясь со своей семьей, в милом моему сердцу Адлере. Обсуждали перспективы партии в нарды. И я, надо сказать, действительно продемонстрировала уверенность", — добавила главред.Она подчеркнула, что не знает, кто делает эти вбросы и зачем, хотя у нее есть догадки.Правительство Мишустина было сформировано в январе 2020 года.

https://ria.ru/20240303/simonyan-1930828725.html

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маргарита симоньян, ольга любимова, михаил мишустин, россия, происшествия