https://ria.ru/20240313/simonyan-1932685959.html
Симоньян прокомментировала сообщения о новом назначении
Симоньян прокомментировала сообщения о новом назначении - РИА Новости, 13.03.2024
Симоньян прокомментировала сообщения о новом назначении
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале опровергла слухи о новом назначении. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:45
2024-03-13T11:45
2024-03-13T12:35
маргарита симоньян
ольга любимова
михаил мишустин
россия
происшествия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале опровергла слухи о новом назначении.К посту она приложила скриншоты неких публикации, в которых говорится, что журналистка после выборов президента займет в новом правительстве пост министра культуры."Вот такие появились вбросы <...> Никакой пост я никогда больше не займу. Даже если предложат. Сотый раз говорю, что RT и МИА — мое последнее место работы", — написала она.Кроме того, в публикациях речь идет о "тайной встрече" с премьером Михаилом Мишустиным, на которой Симоньян якобы продемонстрировала уверенность "возглавить что-то значительное"."Эти выходные я провела в центральном управлении своей кухней и огородом, встречаясь со своей семьей, в милом моему сердцу Адлере. Обсуждали перспективы партии в нарды. И я, надо сказать, действительно продемонстрировала уверенность", — добавила главред.Она подчеркнула, что не знает, кто делает эти вбросы и зачем, хотя у нее есть догадки.Правительство Мишустина было сформировано в январе 2020 года.
https://ria.ru/20240303/simonyan-1930828725.html
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маргарита симоньян, ольга любимова, михаил мишустин, россия, происшествия
Маргарита Симоньян, Ольга Любимова, Михаил Мишустин, Россия, Происшествия
Симоньян прокомментировала сообщения о новом назначении
Симоньян назвала сообщения о назначении на новую должность вбросами