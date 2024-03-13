https://ria.ru/20240313/shor-1932770719.html

Шор пообещал отменить все незаконные решения Санду после победы на выборах

Шор пообещал отменить все незаконные решения Санду после победы на выборах - РИА Новости, 13.03.2024

Шор пообещал отменить все незаконные решения Санду после победы на выборах

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил, что его партия в случае победы на выборах отменит все незаконные действия нынешней правящей политсилы... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T16:37

2024-03-13T16:37

2024-03-13T17:52

илан шор

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил, что его партия в случае победы на выборах отменит все незаконные действия нынешней правящей политсилы "Действие и солидарность" (ПДС) и президента Молдавии Майи Санду.Ранее в среду глава администрации молдавского лидера Адриан Бэлуцел заявил, что Санду может отозвать молдавское гражданство у оппозиционного политика Илана Шора и экс-председателя Демпартии Владимира Плахотнюка,"На сегодняшний день мы видим все, что Молдавия остается захваченным государством прозападного режима. Запад закрывает глаза на беззакония молдавских властей. Потому что Санду и другие представители власти – это ставленники Европы, США. Но это нас не остановит, мы продолжим бороться и обязательно победим. Мы все незаконные действия после выборов отменим. Я уверен, что люди в Молдавии должны быть свободными и должны жить хорошо", - сказал Шор в комментарии РИА Новости.Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней.В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

молдавия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

илан шор, в мире, молдавия, майя санду