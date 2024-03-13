https://ria.ru/20240313/shkola-1932587768.html

Заммэра Ефимов: школа появится в Щербинке в рамках программы КРТ

Заммэра Ефимов: школа появится в Щербинке в рамках программы КРТ - РИА Новости, 13.03.2024

Заммэра Ефимов: школа появится в Щербинке в рамках программы КРТ

Назначен городской оператор для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) на территории Щербинки в Новой Москве, там появится школа на 1,1... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T09:05

2024-03-13T09:05

2024-03-13T09:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

щербинка

новая москва

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Назначен городской оператор для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) на территории Щербинки в Новой Москве, там появится школа на 1,1 тысячи учеников, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Для реорганизации неэффективно используемой территории общей площадью 2,18 гектара в городском округе Щербинка назначен оператор – АНО "Развитие социальной инфраструктуры". В течение четырех лет он возведет образовательное учреждение. В реализацию проекта планируют вложить около 3,27 миллиарда рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что после реализации данного проекта планируется создать 55 новых рабочих мест.Отмечается, что участок под КРТ находится недалеко от станции "Щербинка" второго Московского центрального диаметра, на Железнодорожной улице. На сегодняшний день на этой земле располагаются склады, магазин, а также недостроенный объект.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в рамках проекта запланировано возведение здания школы площадью в 22 тыс. кв. м. Туда смогут ходить около 1,1 тыс. учеников, для них школу оснастят современным оборудованием.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее принял решение о реализации проекта комплексного развития неэффективно используемой территории в городском округе Щербинка.В рамках программы комплексного развития территорий в Москве создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых земельных участков проектируются дороги, комфортное жилье, а также общественно-деловые и спортивные объекты, необходимая инфраструктура. На сегодняшний день на территории мегаполиса на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что власти столицы назначили оператора, который будет реализовывать проект комплексного развития территории в Западном округе города.

https://ria.ru/20240309/bumaga-1931807653.html

москва

щербинка

новая москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, щербинка, новая москва