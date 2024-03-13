Рейтинг@Mail.ru
Заммэра Ефимов: школа появится в Щербинке в рамках программы КРТ - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/shkola-1932587768.html
Заммэра Ефимов: школа появится в Щербинке в рамках программы КРТ
Заммэра Ефимов: школа появится в Щербинке в рамках программы КРТ - РИА Новости, 13.03.2024
Заммэра Ефимов: школа появится в Щербинке в рамках программы КРТ
Назначен городской оператор для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) на территории Щербинки в Новой Москве, там появится школа на 1,1... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T09:05
2024-03-13T09:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
щербинка
новая москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899249597_0:78:3000:1766_1920x0_80_0_0_b6bffa44e96e96750fcfd7e2b3c318db.jpg
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Назначен городской оператор для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) на территории Щербинки в Новой Москве, там появится школа на 1,1 тысячи учеников, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Для реорганизации неэффективно используемой территории общей площадью 2,18 гектара в городском округе Щербинка назначен оператор – АНО "Развитие социальной инфраструктуры". В течение четырех лет он возведет образовательное учреждение. В реализацию проекта планируют вложить около 3,27 миллиарда рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что после реализации данного проекта планируется создать 55 новых рабочих мест.Отмечается, что участок под КРТ находится недалеко от станции "Щербинка" второго Московского центрального диаметра, на Железнодорожной улице. На сегодняшний день на этой земле располагаются склады, магазин, а также недостроенный объект.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в рамках проекта запланировано возведение здания школы площадью в 22 тыс. кв. м. Туда смогут ходить около 1,1 тыс. учеников, для них школу оснастят современным оборудованием.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее принял решение о реализации проекта комплексного развития неэффективно используемой территории в городском округе Щербинка.В рамках программы комплексного развития территорий в Москве создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых земельных участков проектируются дороги, комфортное жилье, а также общественно-деловые и спортивные объекты, необходимая инфраструктура. На сегодняшний день на территории мегаполиса на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что власти столицы назначили оператора, который будет реализовывать проект комплексного развития территории в Западном округе города.
https://ria.ru/20240309/bumaga-1931807653.html
москва
щербинка
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899249597_244:0:2911:2000_1920x0_80_0_0_496940b507e022fadebbe0411269168b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, щербинка, новая москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Щербинка, Новая Москва

Заммэра Ефимов: школа появится в Щербинке в рамках программы КРТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Назначен городской оператор для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) на территории Щербинки в Новой Москве, там появится школа на 1,1 тысячи учеников, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Для реорганизации неэффективно используемой территории общей площадью 2,18 гектара в городском округе Щербинка назначен оператор – АНО "Развитие социальной инфраструктуры". В течение четырех лет он возведет образовательное учреждение. В реализацию проекта планируют вложить около 3,27 миллиарда рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что после реализации данного проекта планируется создать 55 новых рабочих мест.
Отмечается, что участок под КРТ находится недалеко от станции "Щербинка" второго Московского центрального диаметра, на Железнодорожной улице. На сегодняшний день на этой земле располагаются склады, магазин, а также недостроенный объект.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в рамках проекта запланировано возведение здания школы площадью в 22 тыс. кв. м. Туда смогут ходить около 1,1 тыс. учеников, для них школу оснастят современным оборудованием.
Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее принял решение о реализации проекта комплексного развития неэффективно используемой территории в городском округе Щербинка.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Ефимов: выпуск бумаги и бумажной продукции в Москве вырос на 20 процентов
9 марта, 12:05
В рамках программы комплексного развития территорий в Москве создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых земельных участков проектируются дороги, комфортное жилье, а также общественно-деловые и спортивные объекты, необходимая инфраструктура. На сегодняшний день на территории мегаполиса на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.
Ранее Ефимов сообщал, что власти столицы назначили оператора, который будет реализовывать проект комплексного развития территории в Западном округе города.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваЩербинкаНовая Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала