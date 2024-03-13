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"Сбербанк" планирует заработать 450 миллиардов рублей от внедрения ИИ - РИА Новости, 13.03.2024
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15:18 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/sberbank-1932752097.html
"Сбербанк" планирует заработать 450 миллиардов рублей от внедрения ИИ
"Сбербанк" планирует заработать 450 миллиардов рублей от внедрения ИИ - РИА Новости, 13.03.2024
"Сбербанк" планирует заработать 450 миллиардов рублей от внедрения ИИ
Сбербанк в 2024 году планирует заработать порядка 450 миллиардов рублей от внедрения технологий искусственного интеллекта, заявил первый зампред правления банка РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:18
2024-03-13T15:18
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экономика
сбербанк россии
технологии
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сбербанк в 2024 году планирует заработать порядка 450 миллиардов рублей от внедрения технологий искусственного интеллекта, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин на дне ИИ в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. "В этом году мы заработаем более 400 миллиардов рублей, порядка 450 миллиардов рублей от искусственного интеллекта", - сказал он. Ведяхин отметил, что в прошлом году Сбербанк заработал порядка 350 миллиардов рублей от внедрения искусственного интеллекта в банковские процессы. "Мы встроили его в каждый процесс, который есть у нас, и таким образом мы тоже получаем большую экономию", - добавил он.
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выставка-форум "россия", экономика, сбербанк россии, технологии
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Экономика, Сбербанк России, Технологии
"Сбербанк" планирует заработать 450 миллиардов рублей от внедрения ИИ

Ведяхин: "Сбербанк" планирует заработать 450 миллиардов рублей от внедрения ИИ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сбербанк в 2024 году планирует заработать порядка 450 миллиардов рублей от внедрения технологий искусственного интеллекта, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин на дне ИИ в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.
"В этом году мы заработаем более 400 миллиардов рублей, порядка 450 миллиардов рублей от искусственного интеллекта", - сказал он.
Ведяхин отметил, что в прошлом году Сбербанк заработал порядка 350 миллиардов рублей от внедрения искусственного интеллекта в банковские процессы.
"Мы встроили его в каждый процесс, который есть у нас, и таким образом мы тоже получаем большую экономию", - добавил он.
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
В Сбербанке рассказали о применении ИИ при выдаче кредитов
Вчера, 15:00
 
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