https://ria.ru/20240313/sberbank-1932752097.html

"Сбербанк" планирует заработать 450 миллиардов рублей от внедрения ИИ

"Сбербанк" планирует заработать 450 миллиардов рублей от внедрения ИИ - РИА Новости, 13.03.2024

"Сбербанк" планирует заработать 450 миллиардов рублей от внедрения ИИ

Сбербанк в 2024 году планирует заработать порядка 450 миллиардов рублей от внедрения технологий искусственного интеллекта, заявил первый зампред правления банка РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:18

2024-03-13T15:18

2024-03-13T15:18

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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сбербанк россии

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сбербанк в 2024 году планирует заработать порядка 450 миллиардов рублей от внедрения технологий искусственного интеллекта, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин на дне ИИ в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. "В этом году мы заработаем более 400 миллиардов рублей, порядка 450 миллиардов рублей от искусственного интеллекта", - сказал он. Ведяхин отметил, что в прошлом году Сбербанк заработал порядка 350 миллиардов рублей от внедрения искусственного интеллекта в банковские процессы. "Мы встроили его в каждый процесс, который есть у нас, и таким образом мы тоже получаем большую экономию", - добавил он.

https://ria.ru/20240313/sberbank-1932745881.html

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выставка-форум "россия", экономика, сбербанк россии, технологии