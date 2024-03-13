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Спикер парламента Грузии назвал конфликт 2008 года преступлением Саакашвили
Спикер парламента Грузии назвал конфликт 2008 года преступлением Саакашвили - РИА Новости, 13.03.2024
Спикер парламента Грузии назвал конфликт 2008 года преступлением Саакашвили
Военный конфликт 2008 года в Южной Осетии — политическое преступление грузинских властей во главе с бывшим тогда президентом Михаилом Саакашвили, заявил спикер... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T18:21
2024-03-13T18:21
2024-03-13T18:53
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ТБИЛИСИ, 13 мар — РИА Новости. Военный конфликт 2008 года в Южной Осетии — политическое преступление грузинских властей во главе с бывшим тогда президентом Михаилом Саакашвили, заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили."То, что война 2008 года является минимум политическим преступлением тогдашнего руководства, думаю, это не нуждается в большом обсуждении. Есть ли необходимость в расследовании, я не знаю, насколько это релевантно в данный момент, но, конечно, они являются политическими виновниками тех бед", — сказал он.Спикер парламента напомнил, что основанная Саакашвили партия "Национальное движение" поддержала резолюцию, в которой говорилось, что боевые действия начали именно грузинские солдаты."Мы пытались избежать этого вопроса в течение многих лет, в том числе из-за судебных процессов в Гааге и Страсбурге. Все эти процессы завершились победой Грузии", — добавил Папуашвили.Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, южная осетия, россия, михаил саакашвили
В мире, Грузия, Южная Осетия, Россия, Михаил Саакашвили
Спикер парламента Грузии назвал конфликт 2008 года преступлением Саакашвили
Спикер парламента Грузии: Саакашвили в 2008 году совершил военное преступление
ТБИЛИСИ, 13 мар — РИА Новости. Военный конфликт 2008 года в Южной Осетии — политическое преступление грузинских властей во главе с бывшим тогда президентом Михаилом Саакашвили, заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили.
"То, что война 2008 года является минимум политическим преступлением тогдашнего руководства, думаю, это не нуждается в большом обсуждении. Есть ли необходимость в расследовании, я не знаю, насколько это релевантно в данный момент, но, конечно, они являются политическими виновниками тех бед", — сказал он.
Пятнадцать лет назад Россия была права во всем — и точка
Депутаты из политического объединения "Сила народа" из парламентского большинства Грузии предупреждали, что инициируют расследование конфликта в Южной Осетии, если президент Саломе Зурабишвили помилует Михаила Саакашвили, который осужден и отбывает наказание за преступления, совершенные на посту главы государства.
Спикер парламента напомнил, что основанная Саакашвили партия "Национальное движение" поддержала резолюцию, в которой говорилось, что боевые действия начали именно грузинские солдаты.
В Грузии заявили, что есть риски вовлечения страны в военный конфликт
"Мы пытались избежать этого вопроса в течение многих лет, в том числе из-за судебных процессов в Гааге
и Страсбурге. Все эти процессы завершились победой Грузии", — добавил Папуашвили.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Москва, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008-го.
Грузия по-прежнему не признает Абхазию
и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
На Украине выдвинули дерзкое требование к Грузии