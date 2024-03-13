https://ria.ru/20240313/saakashvili-1932796552.html

Спикер парламента Грузии назвал конфликт 2008 года преступлением Саакашвили

Спикер парламента Грузии назвал конфликт 2008 года преступлением Саакашвили - РИА Новости, 13.03.2024

Спикер парламента Грузии назвал конфликт 2008 года преступлением Саакашвили

Военный конфликт 2008 года в Южной Осетии — политическое преступление грузинских властей во главе с бывшим тогда президентом Михаилом Саакашвили, заявил спикер... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T18:21

2024-03-13T18:21

2024-03-13T18:53

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ТБИЛИСИ, 13 мар — РИА Новости. Военный конфликт 2008 года в Южной Осетии — политическое преступление грузинских властей во главе с бывшим тогда президентом Михаилом Саакашвили, заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили."То, что война 2008 года является минимум политическим преступлением тогдашнего руководства, думаю, это не нуждается в большом обсуждении. Есть ли необходимость в расследовании, я не знаю, насколько это релевантно в данный момент, но, конечно, они являются политическими виновниками тех бед", — сказал он.Спикер парламента напомнил, что основанная Саакашвили партия "Национальное движение" поддержала резолюцию, в которой говорилось, что боевые действия начали именно грузинские солдаты."Мы пытались избежать этого вопроса в течение многих лет, в том числе из-за судебных процессов в Гааге и Страсбурге. Все эти процессы завершились победой Грузии", — добавил Папуашвили.Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20230808/rossiya-1888768941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, южная осетия, россия, михаил саакашвили