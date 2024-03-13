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Спикер парламента Грузии назвал конфликт 2008 года преступлением Саакашвили - РИА Новости, 13.03.2024
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18:21 13.03.2024 (обновлено: 18:53 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/saakashvili-1932796552.html
Спикер парламента Грузии назвал конфликт 2008 года преступлением Саакашвили
Спикер парламента Грузии назвал конфликт 2008 года преступлением Саакашвили - РИА Новости, 13.03.2024
Спикер парламента Грузии назвал конфликт 2008 года преступлением Саакашвили
Военный конфликт 2008 года в Южной Осетии — политическое преступление грузинских властей во главе с бывшим тогда президентом Михаилом Саакашвили, заявил спикер... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T18:21
2024-03-13T18:53
в мире
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южная осетия
россия
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ТБИЛИСИ, 13 мар — РИА Новости. Военный конфликт 2008 года в Южной Осетии — политическое преступление грузинских властей во главе с бывшим тогда президентом Михаилом Саакашвили, заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили."То, что война 2008 года является минимум политическим преступлением тогдашнего руководства, думаю, это не нуждается в большом обсуждении. Есть ли необходимость в расследовании, я не знаю, насколько это релевантно в данный момент, но, конечно, они являются политическими виновниками тех бед", — сказал он.Спикер парламента напомнил, что основанная Саакашвили партия "Национальное движение" поддержала резолюцию, в которой говорилось, что боевые действия начали именно грузинские солдаты."Мы пытались избежать этого вопроса в течение многих лет, в том числе из-за судебных процессов в Гааге и Страсбурге. Все эти процессы завершились победой Грузии", — добавил Папуашвили.Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20230808/rossiya-1888768941.html
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в мире, грузия, южная осетия, россия, михаил саакашвили
В мире, Грузия, Южная Осетия, Россия, Михаил Саакашвили
Спикер парламента Грузии назвал конфликт 2008 года преступлением Саакашвили

Спикер парламента Грузии: Саакашвили в 2008 году совершил военное преступление

© РИА Новости / Саид Гуциев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие направляются в сторону Цхинвали
Российские военнослужащие направляются в сторону Цхинвали - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Саид Гуциев
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Российские военнослужащие направляются в сторону Цхинвали. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 13 мар — РИА Новости. Военный конфликт 2008 года в Южной Осетии — политическое преступление грузинских властей во главе с бывшим тогда президентом Михаилом Саакашвили, заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили.
"То, что война 2008 года является минимум политическим преступлением тогдашнего руководства, думаю, это не нуждается в большом обсуждении. Есть ли необходимость в расследовании, я не знаю, насколько это релевантно в данный момент, но, конечно, они являются политическими виновниками тех бед", — сказал он.
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Депутаты из политического объединения "Сила народа" из парламентского большинства Грузии предупреждали, что инициируют расследование конфликта в Южной Осетии, если президент Саломе Зурабишвили помилует Михаила Саакашвили, который осужден и отбывает наказание за преступления, совершенные на посту главы государства.

Спикер парламента напомнил, что основанная Саакашвили партия "Национальное движение" поддержала резолюцию, в которой говорилось, что боевые действия начали именно грузинские солдаты.
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"Мы пытались избежать этого вопроса в течение многих лет, в том числе из-за судебных процессов в Гааге и Страсбурге. Все эти процессы завершились победой Грузии", — добавил Папуашвили.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Москва, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008-го.

Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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