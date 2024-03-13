https://ria.ru/20240313/rossiya-1932643506.html

Путин рассказал, какую Россию хотел бы оставить внукам

Путин рассказал, какую Россию хотел бы оставить внукам - РИА Новости, 13.03.2024

Путин рассказал, какую Россию хотел бы оставить внукам

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что хотел бы, чтобы в будущем Россия имела более технологичную экономику, основанную на достижениях в науке,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:14

2024-03-13T08:14

2024-03-13T11:10

общество

россия

технологии

владимир путин

дмитрий киселев

интервью владимира путина дмитрию киселеву

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932669599_0:244:2196:1479_1920x0_80_0_0_0c04b825ccc35592f46d4e40991432d6.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что хотел бы, чтобы в будущем Россия имела более технологичную экономику, основанную на достижениях в науке, искусственном интеллекте, генетике, и была самодостаточной в сфере безопасности и обороны. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости Путин ответил на вопрос о том, какую страну он бы хотел оставить внукам. Путин отметил, что Россия сегодня имеет достаточно прочную устойчивую государственность и экономику благодаря людям старшего поколения в том числе. И об их заслугах россияне не должны забывать. "Но будущее за детьми, поэтому я уже говорил о программах в сфере материнства и детства. Но все это только на базе экономики делается. Я рассчитываю на то, что она у нас будет более технологичной, более современной, будет основана на современных достижениях науки, техники, информационных технологиях, искусственного интеллекта, робототехники, генетики и так далее. Вон сельское хозяйство у нас как развивается, и там тоже нужны современные технологии. Они и используются активно, и будут использоваться дальше. Ну и разумеется, страна будет самодостаточной в сфере обеспечения своей безопасности и обороны. Все это вместе мы должны будем многократно приумножить, и будущее будет обеспечено", - сказал Путин.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, технологии, владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву