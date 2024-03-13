https://ria.ru/20240313/rossiya-1932643506.html
Путин рассказал, какую Россию хотел бы оставить внукам
Путин рассказал, какую Россию хотел бы оставить внукам - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал, какую Россию хотел бы оставить внукам
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что хотел бы, чтобы в будущем Россия имела более технологичную экономику, основанную на достижениях в науке,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:14
2024-03-13T08:14
2024-03-13T11:10
общество
россия
технологии
владимир путин
дмитрий киселев
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что хотел бы, чтобы в будущем Россия имела более технологичную экономику, основанную на достижениях в науке, искусственном интеллекте, генетике, и была самодостаточной в сфере безопасности и обороны. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости Путин ответил на вопрос о том, какую страну он бы хотел оставить внукам. Путин отметил, что Россия сегодня имеет достаточно прочную устойчивую государственность и экономику благодаря людям старшего поколения в том числе. И об их заслугах россияне не должны забывать. "Но будущее за детьми, поэтому я уже говорил о программах в сфере материнства и детства. Но все это только на базе экономики делается. Я рассчитываю на то, что она у нас будет более технологичной, более современной, будет основана на современных достижениях науки, техники, информационных технологиях, искусственного интеллекта, робототехники, генетики и так далее. Вон сельское хозяйство у нас как развивается, и там тоже нужны современные технологии. Они и используются активно, и будут использоваться дальше. Ну и разумеется, страна будет самодостаточной в сфере обеспечения своей безопасности и обороны. Все это вместе мы должны будем многократно приумножить, и будущее будет обеспечено", - сказал Путин.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, технологии, владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Общество, Россия, Технологии, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин рассказал, какую Россию хотел бы оставить внукам
Путин: будущее России обеспечат новые технологии, наука, ИИ и безопасность
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что хотел бы, чтобы в будущем Россия имела более технологичную экономику, основанную на достижениях в науке, искусственном интеллекте, генетике, и была самодостаточной в сфере безопасности и обороны.
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву
для "России 1" и РИА Новости Путин ответил на вопрос о том, какую страну он бы хотел оставить внукам. Путин отметил, что Россия сегодня имеет достаточно прочную устойчивую государственность и экономику благодаря людям старшего поколения в том числе. И об их заслугах россияне не должны забывать.
"Но будущее за детьми, поэтому я уже говорил о программах в сфере материнства и детства. Но все это только на базе экономики делается. Я рассчитываю на то, что она у нас будет более технологичной, более современной, будет основана на современных достижениях науки, техники, информационных технологиях, искусственного интеллекта, робототехники, генетики и так далее. Вон сельское хозяйство у нас как развивается, и там тоже нужны современные технологии. Они и используются активно, и будут использоваться дальше. Ну и разумеется, страна будет самодостаточной в сфере обеспечения своей безопасности и обороны. Все это вместе мы должны будем многократно приумножить, и будущее будет обеспечено", - сказал Путин.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой