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Росгвардия раскрыла подробности уничтожения украинских боевиков на границе - РИА Новости, 13.03.2024
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12:37 13.03.2024 (обновлено: 13:31 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/rosgvardiya-1932699868.html
Росгвардия раскрыла подробности уничтожения украинских боевиков на границе
Росгвардия раскрыла подробности уничтожения украинских боевиков на границе - РИА Новости, 13.03.2024
Росгвардия раскрыла подробности уничтожения украинских боевиков на границе
Военнослужащие Росгвардии уничтожили 30 украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область в ночь на 12 марта, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:37
2024-03-13T13:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии уничтожили 30 украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область в ночь на 12 марта, сообщается на сайте ведомства.Уточняется, что противник общей численностью более 300 боевиков при поддержке бронетехники предпринял безуспешные попытки прорыва через границу."В результате умелых и профессиональных действий артиллерийских подразделений Росгвардии уничтожено 30 боевиков и два минометных расчета. Показали высокую эффективность находящиеся на вооружении войск национальной гвардии Российской Федерации современные средства противодействия беспилотным летательным аппаратам", — отметили в ведомстве.Накануне около трех часов утра украинские террористы после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Российские военные совместно с Пограничной службой ФСБ отбили все атаки и не допустили нарушения границы.По данным Минобороны, при безуспешной попытке прорыва киевский режим потерял 234 боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
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безопасность, россия, белгородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), США
Росгвардия раскрыла подробности уничтожения украинских боевиков на границе

Артиллеристы Росгвардии уничтожили 30 украинских боевиков в ночь на 12 марта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Росгвардии
Военнослужащие Росгвардии - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии уничтожили 30 украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область в ночь на 12 марта, сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что противник общей численностью более 300 боевиков при поддержке бронетехники предпринял безуспешные попытки прорыва через границу.
Российский военнослужащий ведет боевую работу в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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12 марта, 18:55
"В результате умелых и профессиональных действий артиллерийских подразделений Росгвардии уничтожено 30 боевиков и два минометных расчета. Показали высокую эффективность находящиеся на вооружении войск национальной гвардии Российской Федерации современные средства противодействия беспилотным летательным аппаратам", — отметили в ведомстве.
Накануне около трех часов утра украинские террористы после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Российские военные совместно с Пограничной службой ФСБ отбили все атаки и не допустили нарушения границы.
По данным Минобороны, при безуспешной попытке прорыва киевский режим потерял 234 боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)УкраинаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)США
 
 
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