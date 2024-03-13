https://ria.ru/20240313/rosgvardiya-1932699868.html
Росгвардия раскрыла подробности уничтожения украинских боевиков на границе
Росгвардия раскрыла подробности уничтожения украинских боевиков на границе - РИА Новости, 13.03.2024
Росгвардия раскрыла подробности уничтожения украинских боевиков на границе
Военнослужащие Росгвардии уничтожили 30 украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область в ночь на 12 марта, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:37
2024-03-13T12:37
2024-03-13T13:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии уничтожили 30 украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область в ночь на 12 марта, сообщается на сайте ведомства.Уточняется, что противник общей численностью более 300 боевиков при поддержке бронетехники предпринял безуспешные попытки прорыва через границу."В результате умелых и профессиональных действий артиллерийских подразделений Росгвардии уничтожено 30 боевиков и два минометных расчета. Показали высокую эффективность находящиеся на вооружении войск национальной гвардии Российской Федерации современные средства противодействия беспилотным летательным аппаратам", — отметили в ведомстве.Накануне около трех часов утра украинские террористы после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Российские военные совместно с Пограничной службой ФСБ отбили все атаки и не допустили нарушения границы.По данным Минобороны, при безуспешной попытке прорыва киевский режим потерял 234 боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, белгородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша
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Росгвардия раскрыла подробности уничтожения украинских боевиков на границе
Артиллеристы Росгвардии уничтожили 30 украинских боевиков в ночь на 12 марта