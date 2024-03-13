https://ria.ru/20240313/rabota-1932790875.html

Зиновьева: каждое седьмое рабочее место в ОЭЗ России создано в Подмосковье

Зиновьева: каждое седьмое рабочее место в ОЭЗ России создано в Подмосковье - РИА Новости, 13.03.2024

Зиновьева: каждое седьмое рабочее место в ОЭЗ России создано в Подмосковье

В Московской области находится каждое седьмое рабочее место, созданное на площадках всех ОЭЗ Российской Федерации, заявила зампред правительства – министр... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:49

2024-03-13T17:49

2024-03-13T17:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

россия

особые экономические зоны

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Московской области находится каждое седьмое рабочее место, созданное на площадках всех ОЭЗ Российской Федерации, заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Заявление прозвучало в ходе открытия выставки "Особые экономические зоны как эффективный инструмент развития экономики Российской Федерации". В пресс-службе подмосковного Мининвеста сообщается, что в настоящий момент в 43 регионах России работают 50 особых экономических зон (ОЭЗ), где резидентами создано 68 тысяч рабочих мест. В Подмосковье этот показатель превышает 10 тысяч. "В Подмосковье действуют пять ОЭЗ, где работают 208 компаний-резидентов. Ими создано более 10 тысяч рабочих мест. Из них свыше 1,9 тысячи только за 2023 год. Большинство рабочих мест в прошлом году создано на предприятиях проектирования сложных и технических систем, пищевой промышленности, а также производителями товаров народного потребления, био- и медицинских технологий и сферы ИТ", - приводит пресс-служба слова Зиновьевой. Она добавила, что в число резидентов, которые трудоустроили больше всего сотрудников в 2023 году, вошли компании ГК "ПРОМТЕХ", ООО "Ядро Фаб Дубна", АО "Дубненский завод коммутационной техники", ООО "ПСК ФАРМА" и ООО "Агрокультура Групп". Выставка "Особые экономические зоны как эффективный инструмент развития экономики Российской Федерации" проходит в Государственной Думе РФ с 11 по 15 марта. Московскую область представила ОЭЗ "Дубна".

https://realty.ria.ru/20240227/oez-1929803702.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия, особые экономические зоны