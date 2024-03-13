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Зиновьева: каждое седьмое рабочее место в ОЭЗ России создано в Подмосковье - РИА Новости, 13.03.2024
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Новости Подмосковья
 
17:49 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/rabota-1932790875.html
Зиновьева: каждое седьмое рабочее место в ОЭЗ России создано в Подмосковье
Зиновьева: каждое седьмое рабочее место в ОЭЗ России создано в Подмосковье - РИА Новости, 13.03.2024
Зиновьева: каждое седьмое рабочее место в ОЭЗ России создано в Подмосковье
В Московской области находится каждое седьмое рабочее место, созданное на площадках всех ОЭЗ Российской Федерации, заявила зампред правительства – министр... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:49
2024-03-13T17:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Московской области находится каждое седьмое рабочее место, созданное на площадках всех ОЭЗ Российской Федерации, заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Заявление прозвучало в ходе открытия выставки "Особые экономические зоны как эффективный инструмент развития экономики Российской Федерации". В пресс-службе подмосковного Мининвеста сообщается, что в настоящий момент в 43 регионах России работают 50 особых экономических зон (ОЭЗ), где резидентами создано 68 тысяч рабочих мест. В Подмосковье этот показатель превышает 10 тысяч. "В Подмосковье действуют пять ОЭЗ, где работают 208 компаний-резидентов. Ими создано более 10 тысяч рабочих мест. Из них свыше 1,9 тысячи только за 2023 год. Большинство рабочих мест в прошлом году создано на предприятиях проектирования сложных и технических систем, пищевой промышленности, а также производителями товаров народного потребления, био- и медицинских технологий и сферы ИТ", - приводит пресс-служба слова Зиновьевой. Она добавила, что в число резидентов, которые трудоустроили больше всего сотрудников в 2023 году, вошли компании ГК "ПРОМТЕХ", ООО "Ядро Фаб Дубна", АО "Дубненский завод коммутационной техники", ООО "ПСК ФАРМА" и ООО "Агрокультура Групп". Выставка "Особые экономические зоны как эффективный инструмент развития экономики Российской Федерации" проходит в Государственной Думе РФ с 11 по 15 марта. Московскую область представила ОЭЗ "Дубна".
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московская область (подмосковье), россия, особые экономические зоны
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Особые экономические зоны

Зиновьева: каждое седьмое рабочее место в ОЭЗ России создано в Подмосковье

© Фото предоставлено пресс-службой МИПиН Московской области Каждый пятый резидент российских ОЭЗ работает в Подмосковье
Каждый пятый резидент российских ОЭЗ работает в Подмосковье
© Фото предоставлено пресс-службой МИПиН Московской области
Каждый пятый резидент российских ОЭЗ работает в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Московской области находится каждое седьмое рабочее место, созданное на площадках всех ОЭЗ Российской Федерации, заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Заявление прозвучало в ходе открытия выставки "Особые экономические зоны как эффективный инструмент развития экономики Российской Федерации".
В пресс-службе подмосковного Мининвеста сообщается, что в настоящий момент в 43 регионах России работают 50 особых экономических зон (ОЭЗ), где резидентами создано 68 тысяч рабочих мест. В Подмосковье этот показатель превышает 10 тысяч.
"В Подмосковье действуют пять ОЭЗ, где работают 208 компаний-резидентов. Ими создано более 10 тысяч рабочих мест. Из них свыше 1,9 тысячи только за 2023 год. Большинство рабочих мест в прошлом году создано на предприятиях проектирования сложных и технических систем, пищевой промышленности, а также производителями товаров народного потребления, био- и медицинских технологий и сферы ИТ", - приводит пресс-служба слова Зиновьевой.
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Она добавила, что в число резидентов, которые трудоустроили больше всего сотрудников в 2023 году, вошли компании ГК "ПРОМТЕХ", ООО "Ядро Фаб Дубна", АО "Дубненский завод коммутационной техники", ООО "ПСК ФАРМА" и ООО "Агрокультура Групп".
Выставка "Особые экономические зоны как эффективный инструмент развития экономики Российской Федерации" проходит в Государственной Думе РФ с 11 по 15 марта. Московскую область представила ОЭЗ "Дубна".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияОсобые экономические зоны
 
 
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