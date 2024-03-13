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В Воронежской области за сутки уничтожили более 40 воздушных целей
В Воронежской области за сутки уничтожили более 40 воздушных целей - РИА Новости, 13.03.2024
В Воронежской области за сутки уничтожили более 40 воздушных целей
Количество беспилотников, сбитых в Воронежской области за последние сутки, превысило 40, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:15
2024-03-13T10:15
2024-03-13T11:25
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 13 мар — РИА Новости. Количество беспилотников, сбитых в Воронежской области за последние сутки, превысило 40, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными средствами ПВО и системами РЭБ на территории Воронежской области за последние сутки обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей. По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет", — написал он.Ранее сегодня Гусев заявил о 30 уничтоженных дронах. Он отмечал, что на местах падения обломков аппаратов зафиксированы "незначительные повреждения инфраструктуры и жилья".Режим авиационной опасности в регионе сохраняется, подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области за сутки уничтожили более 40 воздушных целей
Губернатор Гусев заявил об уничтожении более 40 дронов над Воронежской областью