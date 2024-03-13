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В Воронежской области за сутки уничтожили более 40 воздушных целей

В Воронежской области за сутки уничтожили более 40 воздушных целей - РИА Новости, 13.03.2024

В Воронежской области за сутки уничтожили более 40 воздушных целей

Количество беспилотников, сбитых в Воронежской области за последние сутки, превысило 40, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:15

2024-03-13T10:15

2024-03-13T11:25

специальная военная операция на украине

воронежская область

происшествия

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 13 мар — РИА Новости. Количество беспилотников, сбитых в Воронежской области за последние сутки, превысило 40, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными средствами ПВО и системами РЭБ на территории Воронежской области за последние сутки обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей. По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет", — написал он.Ранее сегодня Гусев заявил о 30 уничтоженных дронах. Он отмечал, что на местах падения обломков аппаратов зафиксированы "незначительные повреждения инфраструктуры и жилья".Режим авиационной опасности в регионе сохраняется, подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

воронежская область

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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)