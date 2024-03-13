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В Воронежской области несколько раз работали силы ПВО - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 13.03.2024 (обновлено: 04:38 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/pvo-1932627186.html
В Воронежской области несколько раз работали силы ПВО
В Воронежской области несколько раз работали силы ПВО - РИА Новости, 13.03.2024
В Воронежской области несколько раз работали силы ПВО
Система ПВО работала несколько раз в Воронежской области, по предварительной информации, без последствий для гражданских объектов, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T04:34
2024-03-13T04:38
специальная военная операция на украине
воронежская область
россия
безопасность
вооруженные силы рф
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Система ПВО работала несколько раз в Воронежской области, по предварительной информации, без последствий для гражданских объектов, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал об опасности атаки беспилотников. Позднее он добавил, что система ПВО ликвидировала беспилотник."На территории региона несколько раз работали средства ПВО. По предварительной информации, без последствий для гражданских объектов. Оперативную обстановку держу на контроле. Опасность атаки БПЛА сохраняется", - написал Гусев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронежская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области несколько раз работали силы ПВО

Губернатор: в Воронежской области несколько раз работали силы ПВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки
Расчёт зенитной установки - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Расчёт зенитной установки. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Система ПВО работала несколько раз в Воронежской области, по предварительной информации, без последствий для гражданских объектов, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
Ранее глава региона сообщал об опасности атаки беспилотников. Позднее он добавил, что система ПВО ликвидировала беспилотник.
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"На территории региона несколько раз работали средства ПВО. По предварительной информации, без последствий для гражданских объектов. Оперативную обстановку держу на контроле. Опасность атаки БПЛА сохраняется", - написал Гусев.
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы РФАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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