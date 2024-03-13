https://ria.ru/20240313/putin-1932641300.html

Путин подчеркнул важность соответствия запросам общества

Путин подчеркнул важность соответствия запросам общества - РИА Новости, 13.03.2024

Путин подчеркнул важность соответствия запросам общества

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что он видит запросы общества, самое главное -... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T07:57

2024-03-13T07:57

2024-03-13T11:11

россия

владимир путин

дмитрий киселев

общество

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что он видит запросы общества, самое главное - соответствовать им. По его мнению, сейчас ощущение внутренней связи с родиной, ощущение своей значимости при решении ключевых задач "подняло на поверхность вот эту силу русского и других народов России". Говоря о том, "подпитывается" ли он сам от этого, Путин подчеркнул: "всегда". "Дело не в том, что кто-то подпитывается. Дело в том, что я вижу запрос общества. Вот это самое главное - соответствовать запросам общества", - заявил президент.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

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