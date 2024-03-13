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Путин подчеркнул важность соответствия запросам общества - РИА Новости, 13.03.2024
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07:57 13.03.2024 (обновлено: 11:11 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/putin-1932641300.html
Путин подчеркнул важность соответствия запросам общества
Путин подчеркнул важность соответствия запросам общества - РИА Новости, 13.03.2024
Путин подчеркнул важность соответствия запросам общества
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что он видит запросы общества, самое главное -... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:57
2024-03-13T11:11
россия
владимир путин
дмитрий киселев
общество
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что он видит запросы общества, самое главное - соответствовать им. По его мнению, сейчас ощущение внутренней связи с родиной, ощущение своей значимости при решении ключевых задач "подняло на поверхность вот эту силу русского и других народов России". Говоря о том, "подпитывается" ли он сам от этого, Путин подчеркнул: "всегда". "Дело не в том, что кто-то подпитывается. Дело в том, что я вижу запрос общества. Вот это самое главное - соответствовать запросам общества", - заявил президент.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
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россия, владимир путин, дмитрий киселев, общество, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Общество, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин подчеркнул важность соответствия запросам общества

Путин: самое главное - соответствовать запросам общества, я их вижу

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что он видит запросы общества, самое главное - соответствовать им.
По его мнению, сейчас ощущение внутренней связи с родиной, ощущение своей значимости при решении ключевых задач "подняло на поверхность вот эту силу русского и других народов России".
Говоря о том, "подпитывается" ли он сам от этого, Путин подчеркнул: "всегда". "Дело не в том, что кто-то подпитывается. Дело в том, что я вижу запрос общества. Вот это самое главное - соответствовать запросам общества", - заявил президент.
Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий КиселевОбществоИнтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
 
 
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