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Под Саратовом экс-руководителям водоканала дали срок за смерть ребенка - РИА Новости, 13.03.2024
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18:29 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/prigovor-1932798526.html
Под Саратовом экс-руководителям водоканала дали срок за смерть ребенка
Под Саратовом экс-руководителям водоканала дали срок за смерть ребенка - РИА Новости, 13.03.2024
Под Саратовом экс-руководителям водоканала дали срок за смерть ребенка
Балаковский районный суд Саратовской области приговорил бывших директора и главного инженера МУП "Балаково-Водоканал" к лишению свободы на срок от 2,5 до 3 лет... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T18:29
2024-03-13T18:29
происшествия
саратовская область
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САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Балаковский районный суд Саратовской области приговорил бывших директора и главного инженера МУП "Балаково-Водоканал" к лишению свободы на срок от 2,5 до 3 лет по обвинению в халатности, которая привела к гибели восьмилетнего ребенка в промоине с водой, сообщили региональные управление СК РФ и прокуратура. Ранее СК сообщил, что днем 28 февраля 2023 года мальчика нашли мертвым в промоине у дома по улице Братьев Захаровых в Балаково. Там он шел из гостей в сторону своего дома. Прокуратура области уточнила, что мальчика нашли около средней школы №25. Глава района пояснял, что мальчик провалился не в открытый колодец, а в промоину, которая образовалась около коллектора. СК возбудил дело. Изначально следствие сообщало об одном фигуранте. "Приговором суда бывшему директору назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении, а бывшему главному инженеру назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права обоим занимать определенные должности", - говорится в сообщении СУСК в Telegram-канале. Как уточняет прокуратура области в Telegram-канале, в суде установлено, что с июля 2021 по апрель 2023 года подсудимые своевременно не организовали осмотр технического состояния и ремонт внутренней поверхности канализационного коллектора по улице Братьев Захаровых. В результате их бездействия труба коллектора разрушилась, грунт размыло, после чего проходивший по улице мальчик провалился в коллектор глубиной около 6 метров и погиб. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20240130/pyatigorsk-1924349179.html
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саратовская область
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происшествия, саратовская область, саратов, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Саратовская область, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Под Саратовом экс-руководителям водоканала дали срок за смерть ребенка

Под Саратовом экс-руководителям водоканала дали срок за смерть ребенка в яме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Балаковский районный суд Саратовской области приговорил бывших директора и главного инженера МУП "Балаково-Водоканал" к лишению свободы на срок от 2,5 до 3 лет по обвинению в халатности, которая привела к гибели восьмилетнего ребенка в промоине с водой, сообщили региональные управление СК РФ и прокуратура.
Ранее СК сообщил, что днем 28 февраля 2023 года мальчика нашли мертвым в промоине у дома по улице Братьев Захаровых в Балаково. Там он шел из гостей в сторону своего дома. Прокуратура области уточнила, что мальчика нашли около средней школы №25. Глава района пояснял, что мальчик провалился не в открытый колодец, а в промоину, которая образовалась около коллектора. СК возбудил дело. Изначально следствие сообщало об одном фигуранте.
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"Приговором суда бывшему директору назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении, а бывшему главному инженеру назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права обоим занимать определенные должности", - говорится в сообщении СУСК в Telegram-канале.
Как уточняет прокуратура области в Telegram-канале, в суде установлено, что с июля 2021 по апрель 2023 года подсудимые своевременно не организовали осмотр технического состояния и ремонт внутренней поверхности канализационного коллектора по улице Братьев Захаровых.
В результате их бездействия труба коллектора разрушилась, грунт размыло, после чего проходивший по улице мальчик провалился в коллектор глубиной около 6 метров и погиб.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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