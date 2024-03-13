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Курские власти расказали, как будут предупреждать жителей об атаке БПЛА - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:58 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/preduprezhdenie-1932723526.html
Курские власти расказали, как будут предупреждать жителей об атаке БПЛА
Курские власти расказали, как будут предупреждать жителей об атаке БПЛА - РИА Новости, 13.03.2024
Курские власти расказали, как будут предупреждать жителей об атаке БПЛА
Жителей Курской области будут круглосуточно предупреждать об угрозе атаки БПЛА с помощью СМС и push-уведомлений и по телевидению, а в дневное время будут... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:58
2024-03-13T13:58
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Жителей Курской области будут круглосуточно предупреждать об угрозе атаки БПЛА с помощью СМС и push-уведомлений и по телевидению, а в дневное время будут включать звуковую систему оповещения, сообщили в Telegram-канале правительстве региона. "С учетом текущей обстановки сегодня региональный оперштаб принял решение ввести в Курской области новое оповещение, которое будут получать жители в случае опасности атаки БПЛА. В дневное время, с 6.00 до 23.00, будет включаться звуковая система оповещения населения, круглосуточно приходить СМС и push-уведомления, произойдет перехват телесигнала", — сообщили в правительстве. Власти объяснили, что при получении уведомления об угрозе атаки беспилотников, нужно "соблюдать спокойствие и сохранять бдительность". А при обнаружении обломков БПЛА, нужно сообщить об этом по телефону 112, а самому держаться от них на расстоянии и не прикасаться к ним, потому что они могут взорваться. "Во время действия режима опасности атаки БПЛА дополнительные ограничения на территории области вводиться не будут", — добавили власти. Предупреждение о ракетной опасности будут доводиться теми же способами. В случае угрозы, нужно найти укрытие и сохранять осторожность до отбоя ракетной опасности.
https://ria.ru/20240312/informatsiya-1932540042.html
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курская область, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Курские власти расказали, как будут предупреждать жителей об атаке БПЛА

Жителей Курской области будут предупреждать об атаке БПЛА с помощью СМС и сирены

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Жителей Курской области будут круглосуточно предупреждать об угрозе атаки БПЛА с помощью СМС и push-уведомлений и по телевидению, а в дневное время будут включать звуковую систему оповещения, сообщили в Telegram-канале правительстве региона.
"С учетом текущей обстановки сегодня региональный оперштаб принял решение ввести в Курской области новое оповещение, которое будут получать жители в случае опасности атаки БПЛА. В дневное время, с 6.00 до 23.00, будет включаться звуковая система оповещения населения, круглосуточно приходить СМС и push-уведомления, произойдет перехват телесигнала", — сообщили в правительстве.
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Власти объяснили, что при получении уведомления об угрозе атаки беспилотников, нужно "соблюдать спокойствие и сохранять бдительность". А при обнаружении обломков БПЛА, нужно сообщить об этом по телефону 112, а самому держаться от них на расстоянии и не прикасаться к ним, потому что они могут взорваться.
"Во время действия режима опасности атаки БПЛА дополнительные ограничения на территории области вводиться не будут", — добавили власти.
Предупреждение о ракетной опасности будут доводиться теми же способами. В случае угрозы, нужно найти укрытие и сохранять осторожность до отбоя ракетной опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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