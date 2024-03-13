https://ria.ru/20240313/preduprezhdenie-1932723526.html

Курские власти расказали, как будут предупреждать жителей об атаке БПЛА

Курские власти расказали, как будут предупреждать жителей об атаке БПЛА - РИА Новости, 13.03.2024

Курские власти расказали, как будут предупреждать жителей об атаке БПЛА

Жителей Курской области будут круглосуточно предупреждать об угрозе атаки БПЛА с помощью СМС и push-уведомлений и по телевидению, а в дневное время будут... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T13:58

2024-03-13T13:58

2024-03-13T13:58

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Жителей Курской области будут круглосуточно предупреждать об угрозе атаки БПЛА с помощью СМС и push-уведомлений и по телевидению, а в дневное время будут включать звуковую систему оповещения, сообщили в Telegram-канале правительстве региона. "С учетом текущей обстановки сегодня региональный оперштаб принял решение ввести в Курской области новое оповещение, которое будут получать жители в случае опасности атаки БПЛА. В дневное время, с 6.00 до 23.00, будет включаться звуковая система оповещения населения, круглосуточно приходить СМС и push-уведомления, произойдет перехват телесигнала", — сообщили в правительстве. Власти объяснили, что при получении уведомления об угрозе атаки беспилотников, нужно "соблюдать спокойствие и сохранять бдительность". А при обнаружении обломков БПЛА, нужно сообщить об этом по телефону 112, а самому держаться от них на расстоянии и не прикасаться к ним, потому что они могут взорваться. "Во время действия режима опасности атаки БПЛА дополнительные ограничения на территории области вводиться не будут", — добавили власти. Предупреждение о ракетной опасности будут доводиться теми же способами. В случае угрозы, нужно найти укрытие и сохранять осторожность до отбоя ракетной опасности.

https://ria.ru/20240312/informatsiya-1932540042.html

https://ria.ru/20240312/distant-1932533216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, безопасность, вооруженные силы украины