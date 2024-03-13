https://ria.ru/20240313/predpriyatie-1932652582.html
В подконтрольном ВСУ Херсоне получило повреждения предприятие
В подконтрольном ВСУ Херсоне получило повреждения предприятие - РИА Новости, 13.03.2024
В подконтрольном ВСУ Херсоне получило повреждения предприятие
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T09:31
2024-03-13T09:31
2024-03-13T09:32
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херсонская область
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне повреждено хозяйственное сооружение предприятия. Согласно сообщению, опубликованном в его Telegram-канале, в результате взрыва повреждено "хозяйственное сооружение и сельхозтехника" одного из предприятий в Херсоне. О каком именно предприятии идет речь, Прокудин не уточнил. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон
В подконтрольном ВСУ Херсоне получило повреждения предприятие
Украинские власти заявили о повреждении предприятия в подконтрольном ВСУ Херсоне
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне повреждено хозяйственное сооружение предприятия.
Согласно сообщению, опубликованном в его Telegram-канале, в результате взрыва повреждено "хозяйственное сооружение и сельхозтехника" одного из предприятий в Херсоне.
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О каком именно предприятии идет речь, Прокудин не уточнил.
Херсонская область
— регион России
, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями
. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине