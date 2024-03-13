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Бойцы группировки "Центр" уничтожили минометную позицию ВСУ под Авдеевкой

Бойцы группировки "Центр" уничтожили минометную позицию ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 13.03.2024

Бойцы группировки "Центр" уничтожили минометную позицию ВСУ под Авдеевкой

Военнослужащие группировки "Центр" уничтожили позицию минометного расчета ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T05:50

2024-03-13T05:50

2024-03-13T05:50

специальная военная операция на украине

безопасность

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авдеевка

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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" уничтожили позицию минометного расчета ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе боевого дежурства по поражению плановых и разведанных целей расчет буксируемой гаубицы Д-30 мотострелкового полка группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении уничтожил 120-миллиметровый кочующий миномет ВСУ. Расчет вражеского орудия постоянно менял позиции и практически круглосуточно вел беспокоящий огонь по позициям российских подразделений", - сообщили в МО РФ. Получив данные об обнаружении минометного расчета ВСУ на пикапе, артиллеристы группировки "Центр" навели орудие по координатам, переданным передовыми артиллерийскими наводчиками. "После двух пристрелочных выстрелов минометный расчет был уничтожен прямым попаданием 122-миллиметрового артиллерийского снаряда в траншею, укрытую масксетью. Именно здесь военнослужащие ВСУ несколькими минутами ранее попытались укрыть автомобиль со 120-миллиметровым минометом", - сообщили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240307/avdeevka-1931747624.html

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безопасность, россия, авдеевка, вооруженные силы украины