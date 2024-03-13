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Бойцы группировки "Центр" уничтожили минометную позицию ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 13.03.2024
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05:50 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/pozitsiya-1932632534.html
Бойцы группировки "Центр" уничтожили минометную позицию ВСУ под Авдеевкой
Бойцы группировки "Центр" уничтожили минометную позицию ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 13.03.2024
Бойцы группировки "Центр" уничтожили минометную позицию ВСУ под Авдеевкой
Военнослужащие группировки "Центр" уничтожили позицию минометного расчета ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:50
2024-03-13T05:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
авдеевка
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" уничтожили позицию минометного расчета ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе боевого дежурства по поражению плановых и разведанных целей расчет буксируемой гаубицы Д-30 мотострелкового полка группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении уничтожил 120-миллиметровый кочующий миномет ВСУ. Расчет вражеского орудия постоянно менял позиции и практически круглосуточно вел беспокоящий огонь по позициям российских подразделений", - сообщили в МО РФ. Получив данные об обнаружении минометного расчета ВСУ на пикапе, артиллеристы группировки "Центр" навели орудие по координатам, переданным передовыми артиллерийскими наводчиками. "После двух пристрелочных выстрелов минометный расчет был уничтожен прямым попаданием 122-миллиметрового артиллерийского снаряда в траншею, укрытую масксетью. Именно здесь военнослужащие ВСУ несколькими минутами ранее попытались укрыть автомобиль со 120-миллиметровым минометом", - сообщили в оборонном ведомстве.
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безопасность, россия, авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Авдеевка, Вооруженные силы Украины
Бойцы группировки "Центр" уничтожили минометную позицию ВСУ под Авдеевкой

МО: бойцы группировки "Центр" уничтожили минометный расчет ВСУ в районе Авдеевки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" уничтожили позицию минометного расчета ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе боевого дежурства по поражению плановых и разведанных целей расчет буксируемой гаубицы Д-30 мотострелкового полка группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении уничтожил 120-миллиметровый кочующий миномет ВСУ. Расчет вражеского орудия постоянно менял позиции и практически круглосуточно вел беспокоящий огонь по позициям российских подразделений", - сообщили в МО РФ.
Получив данные об обнаружении минометного расчета ВСУ на пикапе, артиллеристы группировки "Центр" навели орудие по координатам, переданным передовыми артиллерийскими наводчиками.
"После двух пристрелочных выстрелов минометный расчет был уничтожен прямым попаданием 122-миллиметрового артиллерийского снаряда в траншею, укрытую масксетью. Именно здесь военнослужащие ВСУ несколькими минутами ранее попытались укрыть автомобиль со 120-миллиметровым минометом", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАвдеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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