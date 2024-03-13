https://ria.ru/20240313/pozhar-1932825399.html

В Луганске произошел природный пожар

В Луганске произошел природный пожар - РИА Новости, 13.03.2024

В Луганске произошел природный пожар

Камыш и сухая растительность горят в Луганске на площади пять гектаров, спасатели не допустили распространения огня на расположенные поблизости гаражи, сообщает РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T21:48

2024-03-13T21:48

2024-03-13T21:48

происшествия

луганск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Камыш и сухая растительность горят в Луганске на площади пять гектаров, спасатели не допустили распространения огня на расположенные поблизости гаражи, сообщает МЧС России. "В Луганске ... горят камыши и сухая растительность на пяти гектарах. Сотрудники МЧС России не допустили распространения огня на расположенные поблизости гаражи", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. На месте работают 15 специалистов и три единицы техники.

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луганск

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происшествия, луганск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)