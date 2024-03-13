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Мэр Воронежа рассказал о повреждениях после атаки беспилотников - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:56 13.03.2024 (обновлено: 09:57 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/povrezhdeniya-1932656702.html
Мэр Воронежа рассказал о повреждениях после атаки беспилотников
Мэр Воронежа рассказал о повреждениях после атаки беспилотников - РИА Новости, 13.03.2024
Мэр Воронежа рассказал о повреждениях после атаки беспилотников
Остекление нескольких дачных домов, кровля и забор получили повреждения результате атаки беспилотников в Воронеже, сообщил мэр города Вадим Кстенин в... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T09:56
2024-03-13T09:57
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
воронежская область
советский район
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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Остекление нескольких дачных домов, кровля и забор получили повреждения результате атаки беспилотников в Воронеже, сообщил мэр города Вадим Кстенин в Telegram-канале. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 30 беспилотников. На местах падения остатков сбитых объектов зафиксированы "незначительные повреждения инфраструктуры и жилья". По данным Минобороны, системы ПВО ночью и утром среды уничтожили в Воронежской области 29 БПЛА. "В результате вчерашней атаки БПЛА в Советском районе у одного частного домовладения повреждена кровля, а у другого – забор. Сотрудники управы провели заседание районной КЧС, работают непосредственно с собственниками – ведут оценку поврежденного имущества. Сегодня незначительно пострадали отделка и остекление нескольких домов в СНТ (садовое некоммерческое товарищество)", - написал Кстенин. По словам мэра, все повреждения будут устранены. "При необходимости задействуем средства нашего резервного фонда", - добавил Кстенин.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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воронеж
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происшествия, воронеж, воронежская область, советский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Советский район
Мэр Воронежа рассказал о повреждениях после атаки беспилотников

Мэр Воронежа Кстенин: после атаки беспилотников повреждены стекла и кровля домов

© Вадим Кстенин/TelegramПоследствия атаки БПЛА в Советском районе Воронежа
Последствия атаки БПЛА в Советском районе Воронежа
© Вадим Кстенин/Telegram
Последствия атаки БПЛА в Советском районе Воронежа
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Остекление нескольких дачных домов, кровля и забор получили повреждения результате атаки беспилотников в Воронеже, сообщил мэр города Вадим Кстенин в Telegram-канале.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 30 беспилотников. На местах падения остатков сбитых объектов зафиксированы "незначительные повреждения инфраструктуры и жилья". По данным Минобороны, системы ПВО ночью и утром среды уничтожили в Воронежской области 29 БПЛА.
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"В результате вчерашней атаки БПЛА в Советском районе у одного частного домовладения повреждена кровля, а у другого – забор. Сотрудники управы провели заседание районной КЧС, работают непосредственно с собственниками – ведут оценку поврежденного имущества. Сегодня незначительно пострадали отделка и остекление нескольких домов в СНТ (садовое некоммерческое товарищество)", - написал Кстенин.
По словам мэра, все повреждения будут устранены.
"При необходимости задействуем средства нашего резервного фонда", - добавил Кстенин.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежВоронежская областьСоветский район
 
 
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