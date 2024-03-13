https://ria.ru/20240313/povrezhdeniya-1932650193.html
В Кривом Роге из-за взрывов пострадали предприятие и склад
В Кривом Роге из-за взрывов пострадали предприятие и склад - РИА Новости, 13.03.2024
В Кривом Роге из-за взрывов пострадали предприятие и склад
Глава Днепропетровской областной военной администрации Серей Лысак утверждает в Telegram-канале, что в ночь на среду регион подвергся ударам, в результате... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T09:13
2024-03-13T09:13
2024-03-13T09:13
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Серей Лысак утверждает в Telegram-канале, что в ночь на среду регион подвергся ударам, в результате взрывов были повреждены предприятие, административное здание и склад в городе Кривой Рог. "В городе повреждены предприятие, админздание, склад", - прокомментировал Лысак удары по Кривому Рогу. По его словам, в Никопольском районе на юге области повреждены взрывами несколько линий электропередачи. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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в мире, кривой рог, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина
В Кривом Роге из-за взрывов пострадали предприятие и склад
Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил о повреждении предприятия в Кривом Роге