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Стало известно о состоянии пострадавших при атаке на нефтезавод в Рязани
Стало известно о состоянии пострадавших при атаке на нефтезавод в Рязани - РИА Новости, 13.03.2024
Стало известно о состоянии пострадавших при атаке на нефтезавод в Рязани
Пострадавшие при атаке беспилотника на нефтезавод в Рязани находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в экстренных РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T09:23
2024-03-13T09:23
2024-03-13T09:23
специальная военная операция на украине
происшествия
рязань
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РЯЗАНЬ, 13 мар - РИА Новости. Пострадавшие при атаке беспилотника на нефтезавод в Рязани находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Рязанский нефтезавод подвергся атаке беспилотника, есть пострадавшие, сообщил ранее в Telegram-канале губернатор области Павел Малков. В единой дежурно-диспетчерской службе по Рязани РИА Новости рассказали, что на городском нефтезаводе горит установка, работают пожарные. По предварительной информации, пострадали два человека, уточнил РИА Новости представитель экстренных служб. "Состояние средней тяжести... Жизни людей ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.
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Движение в сторону нефтезавода в Рязани после атаки украинского беспилотника
На нефтезаводе в Рязани горит установка, работают пожарные, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе.
Корреспондент РИА Новости передает, что движение в сторону завода перекрыто, проехала скорая.
2024-03-13T09:23
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происшествия, рязань, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязань
Стало известно о состоянии пострадавших при атаке на нефтезавод в Рязани
РЯЗАНЬ, 13 мар - РИА Новости. Пострадавшие при атаке беспилотника на нефтезавод в Рязани находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
2024-03-13T09:23
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PT0M05S
Стало известно о состоянии пострадавших при атаке на нефтезавод в Рязани
Раненные при атаке на нефтезавод в Рязани находятся в состоянии средней тяжести