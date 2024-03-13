https://ria.ru/20240313/posly-1932829787.html

Послами Украины могут назначить еще нескольких военных, пишут СМИ

Послами Украины могут назначить еще нескольких военных, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024

Послами Украины могут назначить еще нескольких военных, пишут СМИ

Послами Украины могут стать еще несколько военных, но есть юридические проблемы, связанные с увольнением их со службы, сообщила в среду украинская версия... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T22:24

2024-03-13T22:24

2024-03-13T22:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

валерий залужный

владимир зеленский

киев

евросоюз

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Послами Украины могут стать еще несколько военных, но есть юридические проблемы, связанные с увольнением их со службы, сообщила в среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в правительстве. МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность украинского посла в Великобритании. "Послами Украины могут стать еще несколько военных, а не только экс-главком Валерий Залужный. Но есть проблемы с их увольнением с военной службы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, еще в 2023 году Украина согласовала послом в Венгрии военнослужащего Федора Шандора. Киев получил агреман Будапешта, но посол до сих пор не начал исполнять обязанности. Одна из причин задержки – юридическая, военных сложно уволить со службы во время военного положения. Для этого, как отмечается, есть только четыре основания: обвинительный приговор, достижение предельного возраста, заключение военно-врачебной комиссии о непригодности или семейные обстоятельства. "Еще несколько военных ВСУ могли бы получить должность посла, в частности, в странах Африки. Но также испытывают сложности с увольнением со службы из-за ограниченного перечня оснований. МИД ищет кандидатов на дипломатические должности во всех областях, в том числе в военной", - пишет издание. Служба внешней разведки России в конце января сообщала, что США потребовали от Киева убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на окружение Владимира Зеленского. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее не исключил, что экс-главкома ВСУ Залужного могут физически "слить", так как он имел прямые взаимоотношения с министрами обороны и командующими США, Великобритании и ЕС.

https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

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в мире, украина, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, киев, евросоюз, вооруженные силы украины