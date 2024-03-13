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Послами Украины могут назначить еще нескольких военных, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:24 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/posly-1932829787.html
Послами Украины могут назначить еще нескольких военных, пишут СМИ
Послами Украины могут назначить еще нескольких военных, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
Послами Украины могут назначить еще нескольких военных, пишут СМИ
Послами Украины могут стать еще несколько военных, но есть юридические проблемы, связанные с увольнением их со службы, сообщила в среду украинская версия... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T22:24
2024-03-13T22:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
валерий залужный
владимир зеленский
киев
евросоюз
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Послами Украины могут стать еще несколько военных, но есть юридические проблемы, связанные с увольнением их со службы, сообщила в среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в правительстве. МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность украинского посла в Великобритании. "Послами Украины могут стать еще несколько военных, а не только экс-главком Валерий Залужный. Но есть проблемы с их увольнением с военной службы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, еще в 2023 году Украина согласовала послом в Венгрии военнослужащего Федора Шандора. Киев получил агреман Будапешта, но посол до сих пор не начал исполнять обязанности. Одна из причин задержки – юридическая, военных сложно уволить со службы во время военного положения. Для этого, как отмечается, есть только четыре основания: обвинительный приговор, достижение предельного возраста, заключение военно-врачебной комиссии о непригодности или семейные обстоятельства. "Еще несколько военных ВСУ могли бы получить должность посла, в частности, в странах Африки. Но также испытывают сложности с увольнением со службы из-за ограниченного перечня оснований. МИД ищет кандидатов на дипломатические должности во всех областях, в том числе в военной", - пишет издание. Служба внешней разведки России в конце января сообщала, что США потребовали от Киева убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на окружение Владимира Зеленского. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее не исключил, что экс-главкома ВСУ Залужного могут физически "слить", так как он имел прямые взаимоотношения с министрами обороны и командующими США, Великобритании и ЕС.
https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html
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в мире, украина, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, киев, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Киев, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Послами Украины могут назначить еще нескольких военных, пишут СМИ

Forbes: послами Украины могут стать еще нескольких военных, помимо Залужного

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Послами Украины могут стать еще несколько военных, но есть юридические проблемы, связанные с увольнением их со службы, сообщила в среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в правительстве.
МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
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"Послами Украины могут стать еще несколько военных, а не только экс-главком Валерий Залужный. Но есть проблемы с их увольнением с военной службы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным издания, еще в 2023 году Украина согласовала послом в Венгрии военнослужащего Федора Шандора. Киев получил агреман Будапешта, но посол до сих пор не начал исполнять обязанности. Одна из причин задержки – юридическая, военных сложно уволить со службы во время военного положения. Для этого, как отмечается, есть только четыре основания: обвинительный приговор, достижение предельного возраста, заключение военно-врачебной комиссии о непригодности или семейные обстоятельства.
"Еще несколько военных ВСУ могли бы получить должность посла, в частности, в странах Африки. Но также испытывают сложности с увольнением со службы из-за ограниченного перечня оснований. МИД ищет кандидатов на дипломатические должности во всех областях, в том числе в военной", - пишет издание.
Служба внешней разведки России в конце января сообщала, что США потребовали от Киева убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на окружение Владимира Зеленского.
Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее не исключил, что экс-главкома ВСУ Залужного могут физически "слить", так как он имел прямые взаимоотношения с министрами обороны и командующими США, Великобритании и ЕС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийКиевЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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