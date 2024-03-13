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Пензенский губернатор рассказал Турчаку о волонтерской помощи бойцам СВО - РИА Новости, 13.03.2024
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Пензенская область
 
19:06 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/pomosch-1932804122.html
Пензенский губернатор рассказал Турчаку о волонтерской помощи бойцам СВО
Пензенский губернатор рассказал Турчаку о волонтерской помощи бойцам СВО - РИА Новости, 13.03.2024
Пензенский губернатор рассказал Турчаку о волонтерской помощи бойцам СВО
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал первому вице-спикеру Совфеда, секретарю Генсовета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку о том, как в... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T19:06
2024-03-13T19:06
пензенская область
пензенская область
андрей турчак
олег мельниченко
пенза
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ПЕНЗА, 13 мар — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал первому вице-спикеру Совфеда, секретарю Генсовета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку о том, как в регионе проводится активная волонтерская работа по поддержке участников специальной военной операции и жителей освобожденных территорий, сообщила пресс-служба правительства региона. "Спасибо всем, кто занимается, в том числе, сбором индивидуальных посылок для бойцов. Мы их отправляли и будем отправлять дальше. Будем наращивать деятельность волонтерского центра, потому что по мере движения линии фронта потребуется все больше людей для помощи жителям, в больницах, школах", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства области. Уточняется, что Мельниченко и Турчак обсудили волонтерскую помощь бойцам СВО и жителям новых территорий на форуме первичных отделений "Волонтеры "Единой России" для СВОих" в Пензе. "В пензенском форуме первичных отделений "Волонтеры "Единой России" для СВОих" приняли участие более тысячи человек. Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Анатольевич Турчак по достоинству оценил работу пензенцев, которые с самых первых дней СВО начали проведение гуманитарных миссий. В нашем регионе идет активная работа по поддержке участников СВО и жителей освобожденных территорий. Мы отправляем гуманитарные грузы, помогаем семьям бойцов, участвуем в налаживании мирной жизни в новых российских регионах. Спасибо всем за активную гражданскую позицию", - написал губернатор в Telegram-канале.
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пензенская область, андрей турчак, олег мельниченко, пенза
Пензенская область, Пензенская область, Андрей Турчак, Олег Мельниченко, Пенза

Пензенский губернатор рассказал Турчаку о волонтерской помощи бойцам СВО

© Фото : Правительство Пензенской областиОлег Мельниченко рассказал Андрею Турчаку о волонтерской помощи жителей региона бойцам СВО
Олег Мельниченко рассказал Андрею Турчаку о волонтерской помощи жителей региона бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : Правительство Пензенской области
Олег Мельниченко рассказал Андрею Турчаку о волонтерской помощи жителей региона бойцам СВО
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ПЕНЗА, 13 мар — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал первому вице-спикеру Совфеда, секретарю Генсовета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку о том, как в регионе проводится активная волонтерская работа по поддержке участников специальной военной операции и жителей освобожденных территорий, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Спасибо всем, кто занимается, в том числе, сбором индивидуальных посылок для бойцов. Мы их отправляли и будем отправлять дальше. Будем наращивать деятельность волонтерского центра, потому что по мере движения линии фронта потребуется все больше людей для помощи жителям, в больницах, школах", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства области.
Уточняется, что Мельниченко и Турчак обсудили волонтерскую помощь бойцам СВО и жителям новых территорий на форуме первичных отделений "Волонтеры "Единой России" для СВОих" в Пензе.
"В пензенском форуме первичных отделений "Волонтеры "Единой России" для СВОих" приняли участие более тысячи человек. Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Анатольевич Турчак по достоинству оценил работу пензенцев, которые с самых первых дней СВО начали проведение гуманитарных миссий. В нашем регионе идет активная работа по поддержке участников СВО и жителей освобожденных территорий. Мы отправляем гуманитарные грузы, помогаем семьям бойцов, участвуем в налаживании мирной жизни в новых российских регионах. Спасибо всем за активную гражданскую позицию", - написал губернатор в Telegram-канале.
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Пензенская областьПензенская областьАндрей ТурчакОлег МельниченкоПенза
 
 
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