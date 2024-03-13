https://ria.ru/20240313/politika-1932818742.html

Слуцкий высмеял слова Кулебы об участии России в "формуле мира" Зеленского

Слуцкий высмеял слова Кулебы об участии России в "формуле мира" Зеленского - РИА Новости, 13.03.2024

Слуцкий высмеял слова Кулебы об участии России в "формуле мира" Зеленского

Слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия может поучаствовать во втором саммите по такой называемой "формуле мира" Владимира... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T20:32

2024-03-13T20:32

2024-03-13T20:32

специальная военная операция на украине

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леонид слуцкий (политик)

дмитрий кулеба

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия может поучаствовать во втором саммите по такой называемой "формуле мира" Владимира Зеленского, это "дешевая игра на западную публику", считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале."Заявления Кулебы, который допустил участие России во втором саммите по "формуле мира" Зеленского, не более чем игра на западную публику. Причем - дешевая", - написал парламентарий.Слуцкий обратил внимание на новость, в которой Кулеба в эксклюзивном интервью Sky News Arabia рассказал, что, по его мнению, Россия сможет принять участие во втором саммите по "формуле мира" Зеленского, который, как надеется Кулеба, приведет к прекращению войны. Слуцкий считает, что киевский режим, проигрывая войну, "пытается создать иллюзию "перемоги" на информационном фронте", но и это ему не удается. "Формула Зеленского" и все саммиты на ее основе без начала серьезного разговора с Россией - путь к дальнейшей эскалации. Западный истеблишмент сам загнал себя в тупик, приравняв предстоящее поражение киевской хунты к собственному геополитическому провалу", - отметил глава комитета. Россия не отказывается от мирных переговоров, но с "учетом новых территориальных реалий и при гарантиях соблюдения интересов своей безопасности", заключил Слуцкий.

https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html

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в мире, россия, украина, госдума рф, леонид слуцкий (политик), дмитрий кулеба, владимир зеленский