https://ria.ru/20240313/pogoda-1932667309.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 13.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в среду

Солнечная, сухая погода и до плюс 6 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:34

2024-03-13T10:34

2024-03-13T10:34

общество

москва

евгений тишковец

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855438892_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_ee666796134a4d422598dc599897d4ee.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Солнечная, сухая погода и до плюс 6 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация обусловится гребнем антициклона, благодаря чему жителей Центральной России ждет солнечная и сухая погода. Ветер южный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха в Москве плюс 3 - плюс 6, по области плюс 2 - плюс 7", - рассказал Тишковец. По его словам, показания барометров немного понизятся и составят 753 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, евгений тишковец, погода