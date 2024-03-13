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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 13.03.2024
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10:34 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/pogoda-1932667309.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 13.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Солнечная, сухая погода и до плюс 6 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:34
2024-03-13T10:34
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Солнечная, сухая погода и до плюс 6 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация обусловится гребнем антициклона, благодаря чему жителей Центральной России ждет солнечная и сухая погода. Ветер южный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха в Москве плюс 3 - плюс 6, по области плюс 2 - плюс 7", - рассказал Тишковец. По его словам, показания барометров немного понизятся и составят 753 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Тишковец: в Москве в среду ожидается солнечная погода и до плюс 6

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Солнечная, сухая погода и до плюс 6 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация обусловится гребнем антициклона, благодаря чему жителей Центральной России ждет солнечная и сухая погода. Ветер южный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха в Москве плюс 3 - плюс 6, по области плюс 2 - плюс 7", - рассказал Тишковец.
По его словам, показания барометров немного понизятся и составят 753 миллиметра ртутного столба.
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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