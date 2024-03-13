https://ria.ru/20240313/pogoda-1932667309.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 13.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Солнечная, сухая погода и до плюс 6 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:34
2024-03-13T10:34
2024-03-13T10:34
общество
москва
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855438892_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_ee666796134a4d422598dc599897d4ee.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Солнечная, сухая погода и до плюс 6 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация обусловится гребнем антициклона, благодаря чему жителей Центральной России ждет солнечная и сухая погода. Ветер южный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха в Москве плюс 3 - плюс 6, по области плюс 2 - плюс 7", - рассказал Тишковец. По его словам, показания барометров немного понизятся и составят 753 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855438892_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_0822ffb0e3d4f89316c8771ded49afdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик Тишковец: в Москве в среду ожидается солнечная погода и до плюс 6
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Солнечная, сухая погода и до плюс 6 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация обусловится гребнем антициклона, благодаря чему жителей Центральной России ждет солнечная и сухая погода. Ветер южный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха в Москве плюс 3 - плюс 6, по области плюс 2 - плюс 7", - рассказал Тишковец.
По его словам, показания барометров немного понизятся и составят 753 миллиметра ртутного столба.
Эксперт спрогнозировал нагрев Земли до рекордных температур из-за Эль-Ниньо