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Тысячи жителей Астраханской области посетили поезд-музей "Сила в правде" - РИА Новости, 13.03.2024
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Астраханская область
Астраханская область
 
10:55 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/poezd-muzey-1932673912.html
Тысячи жителей Астраханской области посетили поезд-музей "Сила в правде"
Тысячи жителей Астраханской области посетили поезд-музей "Сила в правде" - РИА Новости, 13.03.2024
Тысячи жителей Астраханской области посетили поезд-музей "Сила в правде"
Тысячи жителей Астраханской области посетили экспозиции тематического поезда Минобороны России "Сила в правде", сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:55
2024-03-13T10:55
астраханская область
игорь бабушкин
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар - РИА Новости. Тысячи жителей Астраханской области посетили экспозиции тематического поезда Минобороны России "Сила в правде", сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Поезд выехал 23 февраля, до 8 мая он пройдет более 34 тысяч километров и сделает 75 остановок на железнодорожных станциях в субъектах РФ. В составе поезда тематические вагоны с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота. В вагоне "Альянс обетованный", посвященном СВО, представлены пропагандистские материалы украинских неонацистов, образцы трофейного вооружения, элементы формы одежды и символики националистических батальонов. "Тысячи астраханцев смогли посетить экспозиции в девяти тематических вагонах, написать письмо на фронт и отведать полевую кухню. Благодарю всех инициаторов и организаторов этого масштабного проекта", - написал Бабушкин в Telegram. Он отметил, что этот поезд - свидетельство великих подвигов наших бойцов. "Он рассказывает всю правду о преступлениях, которые совершаются не только киевским режимом, но и его западными союзниками. Здесь представлены трофейная военная техника, захваченная на полях СВО, современное российское оружие, архивные документы, а также экспонаты времён Великой Отечественной войны", - добавил губернатор. Помимо посещения состава, для всех гостей была организована концертная программа, а повара полевой кухни угощали желающих солдатской кашей. В вагоне Юнармии каждый астраханец мог написать письмо участнику специальной военной операции в рамках акции "Пишу тебе, Герой". В здании вокзала состоялся телемост между участниками спецоперации и их родными. Бойцы смогли пообщаться со своими семьями, передать приветы, получить весточки из дома.
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игорь бабушкин, россия
Астраханская область, Игорь Бабушкин, Россия

Тысячи жителей Астраханской области посетили поезд-музей "Сила в правде"

© Фото : портал органов власти Астраханской областиТысячи жителей Астраханской области посетили поезд-музей "Сила в правде"
Тысячи жителей Астраханской области посетили поезд-музей Сила в правде - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : портал органов власти Астраханской области
Тысячи жителей Астраханской области посетили поезд-музей "Сила в правде"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар - РИА Новости. Тысячи жителей Астраханской области посетили экспозиции тематического поезда Минобороны России "Сила в правде", сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Поезд выехал 23 февраля, до 8 мая он пройдет более 34 тысяч километров и сделает 75 остановок на железнодорожных станциях в субъектах РФ. В составе поезда тематические вагоны с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота. В вагоне "Альянс обетованный", посвященном СВО, представлены пропагандистские материалы украинских неонацистов, образцы трофейного вооружения, элементы формы одежды и символики националистических батальонов.
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"Тысячи астраханцев смогли посетить экспозиции в девяти тематических вагонах, написать письмо на фронт и отведать полевую кухню. Благодарю всех инициаторов и организаторов этого масштабного проекта", - написал Бабушкин в Telegram.
Он отметил, что этот поезд - свидетельство великих подвигов наших бойцов. "Он рассказывает всю правду о преступлениях, которые совершаются не только киевским режимом, но и его западными союзниками. Здесь представлены трофейная военная техника, захваченная на полях СВО, современное российское оружие, архивные документы, а также экспонаты времён Великой Отечественной войны", - добавил губернатор.
© Фото : портал органов власти Астраханской областиТысячи жителей Астраханской области посетили поезд-музей "Сила в правде"
Тысячи жителей Астраханской области посетили поезд-музей Сила в правде
Тысячи жителей Астраханской области посетили поезд-музей "Сила в правде"
© Фото : портал органов власти Астраханской области
1 из 2
© Фото : портал органов власти Астраханской областиТысячи жителей Астраханской области посетили поезд-музей "Сила в правде"
Тысячи жителей Астраханской области посетили поезд-музей Сила в правде
Тысячи жителей Астраханской области посетили поезд-музей "Сила в правде"
© Фото : портал органов власти Астраханской области
2 из 2
Тысячи жителей Астраханской области посетили поезд-музей "Сила в правде"
© Фото : портал органов власти Астраханской области
1 из 2
Тысячи жителей Астраханской области посетили поезд-музей "Сила в правде"
© Фото : портал органов власти Астраханской области
2 из 2
Помимо посещения состава, для всех гостей была организована концертная программа, а повара полевой кухни угощали желающих солдатской кашей. В вагоне Юнармии каждый астраханец мог написать письмо участнику специальной военной операции в рамках акции "Пишу тебе, Герой". В здании вокзала состоялся телемост между участниками спецоперации и их родными. Бойцы смогли пообщаться со своими семьями, передать приветы, получить весточки из дома.
 
Астраханская областьИгорь БабушкинРоссия
 
 
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