https://ria.ru/20240313/poezd-muzey-1932673912.html

Тысячи жителей Астраханской области посетили поезд-музей "Сила в правде"

Тысячи жителей Астраханской области посетили поезд-музей "Сила в правде" - РИА Новости, 13.03.2024

Тысячи жителей Астраханской области посетили поезд-музей "Сила в правде"

Тысячи жителей Астраханской области посетили экспозиции тематического поезда Минобороны России "Сила в правде", сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:55

2024-03-13T10:55

2024-03-13T10:55

астраханская область

игорь бабушкин

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар - РИА Новости. Тысячи жителей Астраханской области посетили экспозиции тематического поезда Минобороны России "Сила в правде", сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Поезд выехал 23 февраля, до 8 мая он пройдет более 34 тысяч километров и сделает 75 остановок на железнодорожных станциях в субъектах РФ. В составе поезда тематические вагоны с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота. В вагоне "Альянс обетованный", посвященном СВО, представлены пропагандистские материалы украинских неонацистов, образцы трофейного вооружения, элементы формы одежды и символики националистических батальонов. "Тысячи астраханцев смогли посетить экспозиции в девяти тематических вагонах, написать письмо на фронт и отведать полевую кухню. Благодарю всех инициаторов и организаторов этого масштабного проекта", - написал Бабушкин в Telegram. Он отметил, что этот поезд - свидетельство великих подвигов наших бойцов. "Он рассказывает всю правду о преступлениях, которые совершаются не только киевским режимом, но и его западными союзниками. Здесь представлены трофейная военная техника, захваченная на полях СВО, современное российское оружие, архивные документы, а также экспонаты времён Великой Отечественной войны", - добавил губернатор. Помимо посещения состава, для всех гостей была организована концертная программа, а повара полевой кухни угощали желающих солдатской кашей. В вагоне Юнармии каждый астраханец мог написать письмо участнику специальной военной операции в рамках акции "Пишу тебе, Герой". В здании вокзала состоялся телемост между участниками спецоперации и их родными. Бойцы смогли пообщаться со своими семьями, передать приветы, получить весточки из дома.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь бабушкин, россия