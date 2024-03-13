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Зиновьева: каждый пятый резидент российских ОЭЗ работает в Подмосковье - РИА Новости, 13.03.2024
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Новости Подмосковья
 
17:29 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/podmoskove-1932786039.html
Зиновьева: каждый пятый резидент российских ОЭЗ работает в Подмосковье
Зиновьева: каждый пятый резидент российских ОЭЗ работает в Подмосковье - РИА Новости, 13.03.2024
Зиновьева: каждый пятый резидент российских ОЭЗ работает в Подмосковье
Каждый пятый резидент особых экономических зон России работает в одной из пяти ОЭЗ Московской области, заявила зампред правительства – министр инвестиций,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:29
2024-03-13T17:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
особые экономические зоны
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Каждый пятый резидент особых экономических зон России работает в одной из пяти ОЭЗ Московской области, заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Заявление прозвучало на открытии выставки "Особые экономические зоны как эффективный инструмент развития экономики Российской Федерации". Как сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста, выставка, где представили продукцию компаний, работающих в российских ОЭЗ, открылась в Государственной Думе. Участниками выставки стали компании из пяти ОЭЗ страны, в числе которых ОЭЗ "Дубна" из Подмосковья. "В Московской области функционируют пять особых экономических зон. На площадках всех ОЭЗ региона работают более 200 компаний-резидентов, создавшие порядка 10 тысяч рабочих мест. Эти резиденты уже инвестировали в свои проекты свыше 148 миллиардов рублей", – цитирует пресс-служба Зиновьеву. Три из числа подмосковных ОЭЗ – "Кашира", "Максимиха" и "Ступино Квадрат" – относятся к ОЭЗ промышленно-производственного типа и две – "Исток" и "Дубна" – к ОЭЗ технико-внедренческого типа. Всего же в России работают 31 ОЭЗ промышленно-производственного типа, семь технико-внедренческих, а также 10 туристско-рекреационных и две портовые. В общей сложности в них работают порядка тысячи различных компаний. Таким образом, как отметила зампред Зиновьева, каждый пятый резидент российских ОЭЗ работает в одной из особых экономических зон Подмосковья. Также здесь расположена одна из первых ОЭЗ России – ОЭЗ ТВТ "Дубна". За 18 лет работы здесь создали более семи тысяч рабочих мест, а компании-резиденты, которых на сегодняшний день более 160, инвестировали в свои проекты порядка 58,5 миллиарда рублей. Подмосковные ОЭЗ готовы предложить потенциальным резидентам развитую инфраструктуру, удобные условия работы и всестороннюю поддержку, говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), особые экономические зоны
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Особые экономические зоны

Зиновьева: каждый пятый резидент российских ОЭЗ работает в Подмосковье

© Фото предоставлено пресс-службой МИПиН Московской области Каждый пятый резидент российских ОЭЗ работает в Подмосковье
Каждый пятый резидент российских ОЭЗ работает в Подмосковье
© Фото предоставлено пресс-службой МИПиН Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Каждый пятый резидент особых экономических зон России работает в одной из пяти ОЭЗ Московской области, заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Заявление прозвучало на открытии выставки "Особые экономические зоны как эффективный инструмент развития экономики Российской Федерации".
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Как сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста, выставка, где представили продукцию компаний, работающих в российских ОЭЗ, открылась в Государственной Думе. Участниками выставки стали компании из пяти ОЭЗ страны, в числе которых ОЭЗ "Дубна" из Подмосковья.
"В Московской области функционируют пять особых экономических зон. На площадках всех ОЭЗ региона работают более 200 компаний-резидентов, создавшие порядка 10 тысяч рабочих мест. Эти резиденты уже инвестировали в свои проекты свыше 148 миллиардов рублей", – цитирует пресс-служба Зиновьеву.
Три из числа подмосковных ОЭЗ – "Кашира", "Максимиха" и "Ступино Квадрат" – относятся к ОЭЗ промышленно-производственного типа и две – "Исток" и "Дубна" – к ОЭЗ технико-внедренческого типа. Всего же в России работают 31 ОЭЗ промышленно-производственного типа, семь технико-внедренческих, а также 10 туристско-рекреационных и две портовые. В общей сложности в них работают порядка тысячи различных компаний.
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Таким образом, как отметила зампред Зиновьева, каждый пятый резидент российских ОЭЗ работает в одной из особых экономических зон Подмосковья.
Также здесь расположена одна из первых ОЭЗ России – ОЭЗ ТВТ "Дубна". За 18 лет работы здесь создали более семи тысяч рабочих мест, а компании-резиденты, которых на сегодняшний день более 160, инвестировали в свои проекты порядка 58,5 миллиарда рублей.
Подмосковные ОЭЗ готовы предложить потенциальным резидентам развитую инфраструктуру, удобные условия работы и всестороннюю поддержку, говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Особые экономические зоны
 
 
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