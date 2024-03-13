https://ria.ru/20240313/podmoskove-1932786039.html

Зиновьева: каждый пятый резидент российских ОЭЗ работает в Подмосковье

Зиновьева: каждый пятый резидент российских ОЭЗ работает в Подмосковье - РИА Новости, 13.03.2024

Зиновьева: каждый пятый резидент российских ОЭЗ работает в Подмосковье

Каждый пятый резидент особых экономических зон России работает в одной из пяти ОЭЗ Московской области, заявила зампред правительства – министр инвестиций,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:29

2024-03-13T17:29

2024-03-13T17:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

особые экономические зоны

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Каждый пятый резидент особых экономических зон России работает в одной из пяти ОЭЗ Московской области, заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Заявление прозвучало на открытии выставки "Особые экономические зоны как эффективный инструмент развития экономики Российской Федерации". Как сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста, выставка, где представили продукцию компаний, работающих в российских ОЭЗ, открылась в Государственной Думе. Участниками выставки стали компании из пяти ОЭЗ страны, в числе которых ОЭЗ "Дубна" из Подмосковья. "В Московской области функционируют пять особых экономических зон. На площадках всех ОЭЗ региона работают более 200 компаний-резидентов, создавшие порядка 10 тысяч рабочих мест. Эти резиденты уже инвестировали в свои проекты свыше 148 миллиардов рублей", – цитирует пресс-служба Зиновьеву. Три из числа подмосковных ОЭЗ – "Кашира", "Максимиха" и "Ступино Квадрат" – относятся к ОЭЗ промышленно-производственного типа и две – "Исток" и "Дубна" – к ОЭЗ технико-внедренческого типа. Всего же в России работают 31 ОЭЗ промышленно-производственного типа, семь технико-внедренческих, а также 10 туристско-рекреационных и две портовые. В общей сложности в них работают порядка тысячи различных компаний. Таким образом, как отметила зампред Зиновьева, каждый пятый резидент российских ОЭЗ работает в одной из особых экономических зон Подмосковья. Также здесь расположена одна из первых ОЭЗ России – ОЭЗ ТВТ "Дубна". За 18 лет работы здесь создали более семи тысяч рабочих мест, а компании-резиденты, которых на сегодняшний день более 160, инвестировали в свои проекты порядка 58,5 миллиарда рублей. Подмосковные ОЭЗ готовы предложить потенциальным резидентам развитую инфраструктуру, удобные условия работы и всестороннюю поддержку, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240312/yarmarka-1932542410.html

https://ria.ru/20240312/servis-1932497976.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), особые экономические зоны