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Лавров проведет переговоры с генсеком ШОС - РИА Новости, 13.03.2024
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14:39 13.03.2024 (обновлено: 15:04 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/peregovory-1932734880.html
Лавров проведет переговоры с генсеком ШОС
Лавров проведет переговоры с генсеком ШОС - РИА Новости, 13.03.2024
Лавров проведет переговоры с генсеком ШОС
Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 марта встретится с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином, сообщила официальный представитель МИД РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:39
2024-03-13T15:04
россия
шос
сергей лавров
чжан мин
мария захарова
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 марта встретится с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Восемнадцатого марта состоится встреча главы Российского внешнеполитического ведомства с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.Она добавила, что планируется обсудить вопросы деятельности организации и перспектив ее развития. С учётом предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях особое внимание планируется уделить "практическим аспектам комплексного совершенствования" ШОС, противодействию растущим вызовам и угрозам безопасности, продвижению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.Генсекретарь возглавляет миссию наблюдателей ШОС на выборах президента РФ, отметила Захарова.
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россия, шос, сергей лавров, чжан мин, мария захарова
Россия, ШОС, Сергей Лавров, Чжан Мин, Мария Захарова
Лавров проведет переговоры с генсеком ШОС

Захарова: Лавров проведет переговоры с генсеком ШОС Чжан Мином 18 марта

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 марта встретится с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Восемнадцатого марта состоится встреча главы Российского внешнеполитического ведомства с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Она добавила, что планируется обсудить вопросы деятельности организации и перспектив ее развития. С учётом предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях особое внимание планируется уделить "практическим аспектам комплексного совершенствования" ШОС, противодействию растущим вызовам и угрозам безопасности, продвижению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
Генсекретарь возглавляет миссию наблюдателей ШОС на выборах президента РФ, отметила Захарова.
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