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В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 13.03.2024
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в Telegram-канале отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:06
2024-03-13T15:06
2024-03-13T15:08
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 13 мар — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в Telegram-канале отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе.Ранее губернатор Воронежской области сообщил, что за сутки на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей. По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. При этом опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохранялась."Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.
https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932733172.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Гусев сообщил об отбое опасности атаки беспилотников в Воронежской области