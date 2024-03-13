https://ria.ru/20240313/otboy-1932748209.html

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 13.03.2024

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в Telegram-канале отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:06

2024-03-13T15:06

2024-03-13T15:08

специальная военная операция на украине

безопасность

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 13 мар — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в Telegram-канале отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе.Ранее губернатор Воронежской области сообщил, что за сутки на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей. По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. При этом опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохранялась."Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.

https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932733172.html

воронежская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)