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В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:06 13.03.2024 (обновлено: 15:08 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/otboy-1932748209.html
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 13.03.2024
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в Telegram-канале отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:06
2024-03-13T15:08
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 13 мар — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в Telegram-канале отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе.Ранее губернатор Воронежской области сообщил, что за сутки на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей. По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. При этом опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохранялась."Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.
https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932733172.html
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безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

Гусев сообщил об отбое опасности атаки беспилотников в Воронежской области

© РИА Новости / Кирилл Усольцев | Перейти в медиабанкБлаговещенский собор в Воронеже
Благовещенский собор в Воронеже - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Усольцев
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Благовещенский собор в Воронеже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 мар — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в Telegram-канале отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе.
Ранее губернатор Воронежской области сообщил, что за сутки на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей. По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. При этом опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохранялась.
"Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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