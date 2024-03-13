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Эксперт прокомментировал слова Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 13.03.2024
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15:31 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/oruzhie-1932756392.html
Эксперт прокомментировал слова Путина о ядерном оружии
Эксперт прокомментировал слова Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 13.03.2024
Эксперт прокомментировал слова Путина о ядерном оружии
Заявления президента России Владимира Путина относительно неприменения ядерного оружия являются четким посланием всем тем, кто уже долгое время занят... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:31
2024-03-13T15:31
россия
владимир путин
дмитрий киселев
интервью владимира путина дмитрию киселеву
безопасность
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БАКУ, 13 мар – РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина относительно неприменения ядерного оружия являются четким посланием всем тем, кто уже долгое время занят нагнетанием обстановки, заявил РИА Новости азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент Путин, отвечая на вопрос об идее применения тактического ядерного оружия в ходе СВО, заявил, что в этом никогда не было необходимости. "Заявление Путина относительно применения ядерного оружия является четким месседжем тем западным акторам, институтам и СМИ, которые уже долгое время заняты нагнетанием обстановки... (Такие) разговоры... носят спекулятивный характер и призваны дезориентировать международное общественное мнение. Примечательно, что они делаются в то время, когда российская сторона заявляет о возможности мирных переговоров", - отметил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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"Необходимости не было такой никогда" – Путин о применении средств массового поражения
"Необходимости не было такой никогда" – Путин о применении средств массового поражения
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россия, владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву, безопасность, видео
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву, Безопасность
Эксперт прокомментировал слова Путина о ядерном оружии
БАКУ, 13 мар – РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина относительно неприменения ядерного оружия являются четким посланием всем тем, кто уже долгое время занят нагнетанием обстановки, заявил РИА Новости азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.
2024-03-13T15:31
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Эксперт прокомментировал слова Путина о ядерном оружии

Велизаде назвал слова Путина о неприменении ЯО ответом, кто нагнетает обстановку

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Читать ria.ru в
БАКУ, 13 мар – РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина относительно неприменения ядерного оружия являются четким посланием всем тем, кто уже долгое время занят нагнетанием обстановки, заявил РИА Новости азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент Путин, отвечая на вопрос об идее применения тактического ядерного оружия в ходе СВО, заявил, что в этом никогда не было необходимости.
"Заявление Путина относительно применения ядерного оружия является четким месседжем тем западным акторам, институтам и СМИ, которые уже долгое время заняты нагнетанием обстановки... (Такие) разговоры... носят спекулятивный характер и призваны дезориентировать международное общественное мнение. Примечательно, что они делаются в то время, когда российская сторона заявляет о возможности мирных переговоров", - отметил собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий КиселевИнтервью Владимира Путина Дмитрию КиселевуБезопасность
 
 
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