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Эксперт прокомментировал слова Путина о ядерном оружии

Эксперт прокомментировал слова Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 13.03.2024

Эксперт прокомментировал слова Путина о ядерном оружии

Заявления президента России Владимира Путина относительно неприменения ядерного оружия являются четким посланием всем тем, кто уже долгое время занят... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:31

2024-03-13T15:31

2024-03-13T15:31

россия

владимир путин

дмитрий киселев

интервью владимира путина дмитрию киселеву

безопасность

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БАКУ, 13 мар – РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина относительно неприменения ядерного оружия являются четким посланием всем тем, кто уже долгое время занят нагнетанием обстановки, заявил РИА Новости азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент Путин, отвечая на вопрос об идее применения тактического ядерного оружия в ходе СВО, заявил, что в этом никогда не было необходимости. "Заявление Путина относительно применения ядерного оружия является четким месседжем тем западным акторам, институтам и СМИ, которые уже долгое время заняты нагнетанием обстановки... (Такие) разговоры... носят спекулятивный характер и призваны дезориентировать международное общественное мнение. Примечательно, что они делаются в то время, когда российская сторона заявляет о возможности мирных переговоров", - отметил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Необходимости не было такой никогда" – Путин о применении средств массового поражения "Необходимости не было такой никогда" – Путин о применении средств массового поражения 2024-03-13T15:31 true PT4M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву, безопасность, видео