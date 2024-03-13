https://ria.ru/20240313/oruzhie-1932694443.html

Китайские СМИ обратили внимание на слова Путина о ядерном оружии

Китайские СМИ обратили внимание на слова Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 13.03.2024

Китайские СМИ обратили внимание на слова Путина о ядерном оружии

СМИ КНР обратили внимание на слова президента России Владимира Путина в интервью журналисту Дмитрию Киселеву об условиях применения РФ ядерного оружия, а также... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T12:14

2024-03-13T12:14

2024-03-13T12:14

россия

китай

владимир путин

украина

нато

интервью владимира путина дмитрию киселеву

в мире

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ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. СМИ КНР обратили внимание на слова президента России Владимира Путина в интервью журналисту Дмитрию Киселеву об условиях применения РФ ядерного оружия, а также на заявления российского лидера о готовности к переговорам по урегулированию украинского кризиса. Путин в интервью заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на "хотелках после применения психотропных средств". На Центральном телевидении Китая вышел материал под заголовком "Путин: Россия будет рассматривать возможность применения оружия массового поражения только в том случае, если существование государства окажется под угрозой", посвященный словам президента об условиях, при которых РФ готова применить ядерное оружие. В материале также отмечается позиция главы РФ о том, что Москва надеется разрешить все споры и конфликты мирным путем и готова к переговорам, которые должны основываться на реальном положении дел. Кроме того, телеканал отметил слова Путина о том, что если войска США появятся на Украине, Россия будет расценивать их как интервентов. Отдельно в материале сделан акцент на заявлении президента о том, что Россия не вмешивается в выборы в США и готова работать с любым президентом. Китайское агентство China News в своем материале, посвященном интервью Путина, в частности, отметило слова главы РФ о "бессмысленности" вступления Швеции и Финляндии в НАТО, так как у границ этих стран появятся российские войска и системы поражения. Также СМИ выделило заявление президента о готовности РФ с военно-технической точки зрения к ядерной войне.

https://ria.ru/20240313/mask-1932645758.html

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россия, китай, владимир путин, украина, нато, интервью владимира путина дмитрию киселеву, в мире