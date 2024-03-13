Китайские СМИ обратили внимание на слова Путина о ядерном оружии
Китайские СМИ обратили внимание на слова Путина о ядерном оружии и переговорах
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. СМИ КНР обратили внимание на слова президента России Владимира Путина в интервью журналисту Дмитрию Киселеву об условиях применения РФ ядерного оружия, а также на заявления российского лидера о готовности к переговорам по урегулированию украинского кризиса.
Путин в интервью заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на "хотелках после применения психотропных средств".
На Центральном телевидении Китая вышел материал под заголовком "Путин: Россия будет рассматривать возможность применения оружия массового поражения только в том случае, если существование государства окажется под угрозой", посвященный словам президента об условиях, при которых РФ готова применить ядерное оружие.
В материале также отмечается позиция главы РФ о том, что Москва надеется разрешить все споры и конфликты мирным путем и готова к переговорам, которые должны основываться на реальном положении дел. Кроме того, телеканал отметил слова Путина о том, что если войска США появятся на Украине, Россия будет расценивать их как интервентов.
Отдельно в материале сделан акцент на заявлении президента о том, что Россия не вмешивается в выборы в США и готова работать с любым президентом.
Китайское агентство China News в своем материале, посвященном интервью Путина, в частности, отметило слова главы РФ о "бессмысленности" вступления Швеции и Финляндии в НАТО, так как у границ этих стран появятся российские войска и системы поражения. Также СМИ выделило заявление президента о готовности РФ с военно-технической точки зрения к ядерной войне.