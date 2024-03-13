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Китайские СМИ обратили внимание на слова Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 13.03.2024
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12:14 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/oruzhie-1932694443.html
Китайские СМИ обратили внимание на слова Путина о ядерном оружии
Китайские СМИ обратили внимание на слова Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 13.03.2024
Китайские СМИ обратили внимание на слова Путина о ядерном оружии
СМИ КНР обратили внимание на слова президента России Владимира Путина в интервью журналисту Дмитрию Киселеву об условиях применения РФ ядерного оружия, а также... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:14
2024-03-13T12:14
россия
китай
владимир путин
украина
нато
интервью владимира путина дмитрию киселеву
в мире
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ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. СМИ КНР обратили внимание на слова президента России Владимира Путина в интервью журналисту Дмитрию Киселеву об условиях применения РФ ядерного оружия, а также на заявления российского лидера о готовности к переговорам по урегулированию украинского кризиса. Путин в интервью заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на "хотелках после применения психотропных средств". На Центральном телевидении Китая вышел материал под заголовком "Путин: Россия будет рассматривать возможность применения оружия массового поражения только в том случае, если существование государства окажется под угрозой", посвященный словам президента об условиях, при которых РФ готова применить ядерное оружие. В материале также отмечается позиция главы РФ о том, что Москва надеется разрешить все споры и конфликты мирным путем и готова к переговорам, которые должны основываться на реальном положении дел. Кроме того, телеканал отметил слова Путина о том, что если войска США появятся на Украине, Россия будет расценивать их как интервентов. Отдельно в материале сделан акцент на заявлении президента о том, что Россия не вмешивается в выборы в США и готова работать с любым президентом. Китайское агентство China News в своем материале, посвященном интервью Путина, в частности, отметило слова главы РФ о "бессмысленности" вступления Швеции и Финляндии в НАТО, так как у границ этих стран появятся российские войска и системы поражения. Также СМИ выделило заявление президента о готовности РФ с военно-технической точки зрения к ядерной войне.
https://ria.ru/20240313/mask-1932645758.html
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россия, китай, владимир путин, украина, нато, интервью владимира путина дмитрию киселеву, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, Украина, НАТО, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву, В мире
Китайские СМИ обратили внимание на слова Путина о ядерном оружии

Китайские СМИ обратили внимание на слова Путина о ядерном оружии и переговорах

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. СМИ КНР обратили внимание на слова президента России Владимира Путина в интервью журналисту Дмитрию Киселеву об условиях применения РФ ядерного оружия, а также на заявления российского лидера о готовности к переговорам по урегулированию украинского кризиса.
Путин в интервью заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на "хотелках после применения психотропных средств".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии
Вчера, 08:35
На Центральном телевидении Китая вышел материал под заголовком "Путин: Россия будет рассматривать возможность применения оружия массового поражения только в том случае, если существование государства окажется под угрозой", посвященный словам президента об условиях, при которых РФ готова применить ядерное оружие.
В материале также отмечается позиция главы РФ о том, что Москва надеется разрешить все споры и конфликты мирным путем и готова к переговорам, которые должны основываться на реальном положении дел. Кроме того, телеканал отметил слова Путина о том, что если войска США появятся на Украине, Россия будет расценивать их как интервентов.
Отдельно в материале сделан акцент на заявлении президента о том, что Россия не вмешивается в выборы в США и готова работать с любым президентом.
Китайское агентство China News в своем материале, посвященном интервью Путина, в частности, отметило слова главы РФ о "бессмысленности" вступления Швеции и Финляндии в НАТО, так как у границ этих стран появятся российские войска и системы поражения. Также СМИ выделило заявление президента о готовности РФ с военно-технической точки зрения к ядерной войне.
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
"Предупреждение Западу": что зарубежные СМИ пишут об интервью Путина
Вчера, 11:59
 
РоссияКитайВладимир ПутинУкраинаНАТОИнтервью Владимира Путина Дмитрию КиселевуВ мире
 
 
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