https://ria.ru/20240313/oruzhie-1932658203.html

В Госдуме прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия

В Госдуме прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия - РИА Новости, 13.03.2024

В Госдуме прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия

Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев, комментируя РИА Новости слова президента РФ Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:03

2024-03-13T10:03

2024-03-13T11:19

россия

владимир путин

адальби шхагошев

дмитрий киселев

безопасность

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев, комментируя РИА Новости слова президента РФ Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия, назвал их адекватным ответом на неадекватное поведение Запада, создающего угрозы РФ. Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Адекватный ответ Путина на неадекватное поведение Запада, устойчиво создающего угрозы России все последние годы. Жизнь показала, что язык силы там понимают быстрее, чем язык договоренностей", - сказал Шхагошев.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, адальби шхагошев, дмитрий киселев, безопасность, интервью владимира путина дмитрию киселеву