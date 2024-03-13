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В Госдуме прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия - РИА Новости, 13.03.2024
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10:03 13.03.2024 (обновлено: 11:19 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/oruzhie-1932658203.html
В Госдуме прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия
В Госдуме прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия - РИА Новости, 13.03.2024
В Госдуме прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия
Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев, комментируя РИА Новости слова президента РФ Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:03
2024-03-13T11:19
россия
владимир путин
адальби шхагошев
дмитрий киселев
безопасность
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев, комментируя РИА Новости слова президента РФ Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия, назвал их адекватным ответом на неадекватное поведение Запада, создающего угрозы РФ. Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Адекватный ответ Путина на неадекватное поведение Запада, устойчиво создающего угрозы России все последние годы. Жизнь показала, что язык силы там понимают быстрее, чем язык договоренностей", - сказал Шхагошев.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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россия, владимир путин, адальби шхагошев, дмитрий киселев, безопасность, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Россия, Владимир Путин, Адальби Шхагошев, Дмитрий Киселев, Безопасность, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
В Госдуме прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия

Шхагошев: на Западе язык силы понимают быстрее языка договоренностей

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев, комментируя РИА Новости слова президента РФ Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия, назвал их адекватным ответом на неадекватное поведение Запада, создающего угрозы РФ.
Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Адекватный ответ Путина на неадекватное поведение Запада, устойчиво создающего угрозы России все последние годы. Жизнь показала, что язык силы там понимают быстрее, чем язык договоренностей", - сказал Шхагошев.
Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
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РоссияВладимир ПутинАдальби ШхагошевДмитрий КиселевБезопасностьИнтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
 
 
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