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"Мы понимаем, с кем имеем дело". Путин высказался о санкциях Запада - РИА Новости, 13.03.2024
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07:13 13.03.2024 (обновлено: 10:57 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/organ-1932637410.html
"Мы понимаем, с кем имеем дело". Путин высказался о санкциях Запада
"Мы понимаем, с кем имеем дело". Путин высказался о санкциях Запада - РИА Новости, 13.03.2024
"Мы понимаем, с кем имеем дело". Путин высказался о санкциях Запада
Специальный орган для защиты от санкций Запада в России не нужен: правительство, Центральный банк и Совет безопасности анализируют все действия наших недругов,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:13
2024-03-13T10:57
россия
украина
иран
владимир путин
дмитрий киселев
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Специальный орган для защиты от санкций Запада в России не нужен: правительство, Центральный банк и Совет безопасности анализируют все действия наших недругов, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Нет необходимости просто. Мы анализируем - и правительство, Центральный банк, Совет безопасности - анализируем все, что делают наши недруги. Многое ведь делается даже не по политическим и не по военным соображениям, хотя аргументируется этим, а делается просто по соображениям конкуренции", - сказал президент. Эта конкуренция недобросовестная и прикрывается политическими или военными соображениями, как происходит в авиастроении и очень многих других отраслях, отметил он. "Ну что же, мы живем в таком мире, который есть, мы к нему приспособились, мы понимаем, с кем мы имеем дело, и до сих пор, это видно по результатам нашей работы, действуем достаточно эффективно", - заключил Путин. Число санкций, введенных против России только с начала специальной военной операции на Украине, уже превысило 15 тысяч, что втрое больше ограничений против Ирана за всю его современную историю, подсчитало РИА Новости на основе открытых статистических данных.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html
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россия, украина, иран, владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Россия, Украина, Иран, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
"Мы понимаем, с кем имеем дело". Путин высказался о санкциях Запада

Путин: Россия не нуждается в особых органах для защиты от западных санкций

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Специальный орган для защиты от санкций Запада в России не нужен: правительство, Центральный банк и Совет безопасности анализируют все действия наших недругов, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Нет необходимости просто. Мы анализируем - и правительство, Центральный банк, Совет безопасности - анализируем все, что делают наши недруги. Многое ведь делается даже не по политическим и не по военным соображениям, хотя аргументируется этим, а делается просто по соображениям конкуренции", - сказал президент.
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Эта конкуренция недобросовестная и прикрывается политическими или военными соображениями, как происходит в авиастроении и очень многих других отраслях, отметил он.
"Ну что же, мы живем в таком мире, который есть, мы к нему приспособились, мы понимаем, с кем мы имеем дело, и до сих пор, это видно по результатам нашей работы, действуем достаточно эффективно", - заключил Путин.
Число санкций, введенных против России только с начала специальной военной операции на Украине, уже превысило 15 тысяч, что втрое больше ограничений против Ирана за всю его современную историю, подсчитало РИА Новости на основе открытых статистических данных.
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