https://ria.ru/20240313/organ-1932637410.html

"Мы понимаем, с кем имеем дело". Путин высказался о санкциях Запада

"Мы понимаем, с кем имеем дело". Путин высказался о санкциях Запада - РИА Новости, 13.03.2024

"Мы понимаем, с кем имеем дело". Путин высказался о санкциях Запада

Специальный орган для защиты от санкций Запада в России не нужен: правительство, Центральный банк и Совет безопасности анализируют все действия наших недругов,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T07:13

2024-03-13T07:13

2024-03-13T10:57

россия

украина

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владимир путин

дмитрий киселев

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Специальный орган для защиты от санкций Запада в России не нужен: правительство, Центральный банк и Совет безопасности анализируют все действия наших недругов, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Нет необходимости просто. Мы анализируем - и правительство, Центральный банк, Совет безопасности - анализируем все, что делают наши недруги. Многое ведь делается даже не по политическим и не по военным соображениям, хотя аргументируется этим, а делается просто по соображениям конкуренции", - сказал президент. Эта конкуренция недобросовестная и прикрывается политическими или военными соображениями, как происходит в авиастроении и очень многих других отраслях, отметил он. "Ну что же, мы живем в таком мире, который есть, мы к нему приспособились, мы понимаем, с кем мы имеем дело, и до сих пор, это видно по результатам нашей работы, действуем достаточно эффективно", - заключил Путин. Число санкций, введенных против России только с начала специальной военной операции на Украине, уже превысило 15 тысяч, что втрое больше ограничений против Ирана за всю его современную историю, подсчитало РИА Новости на основе открытых статистических данных.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html

https://ria.ru/20240312/rossiya-1932512452.html

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