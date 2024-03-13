https://ria.ru/20240313/opoveschenie-1932790209.html

Глава МЧС предложил оповещать о чрезвычайных ситуациях через домофоны

Глава МЧС предложил оповещать о чрезвычайных ситуациях через домофоны - РИА Новости, 13.03.2024

Глава МЧС предложил оповещать о чрезвычайных ситуациях через домофоны

Глава МЧС России Александр Куренков считает, что трубки домофонов могут стать частью системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:44

2024-03-13T17:44

2024-03-13T17:56

общество

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КОВРОВ (Владимирская область), 13 мар — РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков считает, что трубки домофонов могут стать частью системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. "Нам нужно, чтобы люди получали информацию об угрозе ЧС и других опасностях быстро, по нашей команде. С помощью домофонов мы можем оповестить жителей всех квартир. И такое оповещение будет адресным и достаточно объемным", - сообщил министр журналистам. Он пояснил, что, к примеру, телевизор, по которому могут передать предупреждающую информацию, не всегда бывает включен, как и телефон. "Оповещение через домофон - это очень перспективно, особенно когда иной возможности нет. Если эта система будет работать, мы сможем не только предупредить, но и оперативно рассказать о правильных действиях и их последовательности", - сказал глава МЧС. Сейчас оповещение населения о ЧС осуществляется через СМС-рассылки, громкоговорители и автомобили с экранами, которые выставляются в людных местах. Сегодня главе МЧС в Коврове представили систему "Умный домофон", которая позволяет проинформировать жильцов дома о пожаре, ЧС, ее угрозе через трубку домофона в квартире. Инициатива не нова: еще в прошлом году Куренков сообщал о начале подключения домофонных систем в России к контуру оповещения о чрезвычайных ситуациях. Как заявлял министр, эта система "недорогая" и может быть установлена как на новых домофонах, так и на существующих "самых простых", которые "можно переделывать".

https://ria.ru/20240313/preduprezhdenie-1932723526.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)