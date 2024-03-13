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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:30 13.03.2024 (обновлено: 18:36 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/opasnost-1932799107.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T18:30
2024-03-13T18:36
белгород
белгородский район
специальная военная операция на украине
происшествия
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БЕЛГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Сигнал об опасности объявляется четвертый раз за среду."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.Также ракетную опасность объявили в Шебекинском и Грайворонском округах.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1931698222.html
белгород
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белгород, белгородский район, происшествия
Белгород, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе в 4 раз за сутки объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЛюди в военной форме в центре Белгорода
Люди в военной форме в центре Белгорода - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Люди в военной форме в центре Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
Сигнал об опасности объявляется четвертый раз за среду.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.
Также ракетную опасность объявили в Шебекинском и Грайворонском округах.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районПроисшествия
 
 
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