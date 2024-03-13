https://ria.ru/20240313/opasnost-1932783616.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 13.03.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев второй раз за сутки объявил в Telegram-канале об угрозе атаки беспилотников в Воронежской области. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:13

2024-03-13T17:13

2024-03-13T17:30

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев второй раз за сутки объявил в Telegram-канале об угрозе атаки беспилотников в Воронежской области."Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - написал он.Ночью в среду Гусев уже объявлял об угрозе атаки беспилотников в регионе. Позднее он сообщил, что за сутки на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей. По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. Отбой опасности атаки беспилотников был объявлен в 14.57 мск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность