https://ria.ru/20240313/opasnost-1932776849.html

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.03.2024

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Роман Старовойт предупредил в Telegam-канале об опасности атаки БПЛА в Курской области и сообщил о готовности средств ПВО к отражению удара. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:00

2024-03-13T17:00

2024-03-13T17:03

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт предупредил в Telegam-канале об опасности атаки БПЛА в Курской области и сообщил о готовности средств ПВО к отражению удара.Ранее Старовойт сообщал о ракетной опасности в Курске, Курском и приграничном Глушковском районах."В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Старовойт.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

курская область

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курская область, роман старовойт, безопасность