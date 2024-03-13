https://ria.ru/20240313/opasnost-1932776849.html
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.03.2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Роман Старовойт предупредил в Telegam-канале об опасности атаки БПЛА в Курской области и сообщил о готовности средств ПВО к отражению удара. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:00
2024-03-13T17:00
2024-03-13T17:03
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт предупредил в Telegam-канале об опасности атаки БПЛА в Курской области и сообщил о готовности средств ПВО к отражению удара.Ранее Старовойт сообщал о ракетной опасности в Курске, Курском и приграничном Глушковском районах."В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Старовойт.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
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курская область, роман старовойт, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Безопасность
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА