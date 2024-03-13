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В Глушковском районе Курской области отменили ракетную опасность
В Глушковском районе Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
В Глушковском районе Курской области отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности отменили в Глушковском районе Курской области спустя шесть с половиной часов, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:32
2024-03-13T15:32
2024-03-13T15:32
специальная военная операция на украине
глушковский район
курская область
роман старовойт
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности отменили в Глушковском районе Курской области спустя шесть с половиной часов, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Губернатор Роман Старовойт предупредил о ракетной опасности в Глушковском районе в 8.43 в среду. "Глушковский район: внимание! Отбой ракетной опасности ", — сообщил Старовойт.
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глушковский район, курская область, роман старовойт, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Глушковский район, Курская область, Роман Старовойт, Безопасность
В Глушковском районе Курской области отменили ракетную опасность
Старовойт сообщил об отмене ракетной опасности в Глушковском районе