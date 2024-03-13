https://ria.ru/20240313/opasnost-1932757020.html

В Глушковском районе Курской области отменили ракетную опасность

В Глушковском районе Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024

В Глушковском районе Курской области отменили ракетную опасность

Сигнал о ракетной опасности отменили в Глушковском районе Курской области спустя шесть с половиной часов, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:32

2024-03-13T15:32

2024-03-13T15:32

специальная военная операция на украине

глушковский район

курская область

роман старовойт

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности отменили в Глушковском районе Курской области спустя шесть с половиной часов, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Губернатор Роман Старовойт предупредил о ракетной опасности в Глушковском районе в 8.43 в среду. "Глушковский район: внимание! Отбой ракетной опасности ", — сообщил Старовойт.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

глушковский район

курская область

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2024

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глушковский район, курская область, роман старовойт, безопасность