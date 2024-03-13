https://ria.ru/20240313/opasnost-1932646981.html

В Глушковском районе Курской области объявили ракетную опасность

В Глушковском районе Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024

В Глушковском районе Курской области объявили ракетную опасность

Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил в Telegam-канале о ракетной опасности в приграничном Глушковском районе и призвал жителей укрыться в... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:45

2024-03-13T08:45

2024-03-13T08:51

специальная военная операция на украине

глушковский район

курская область

роман старовойт

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил в Telegam-канале о ракетной опасности в приграничном Глушковском районе и призвал жителей укрыться в безопасном месте."Глушковский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил он.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

глушковский район

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

глушковский район, курская область, роман старовойт, безопасность