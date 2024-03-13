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В Глушковском районе Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:45 13.03.2024 (обновлено: 08:51 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/opasnost-1932646981.html
В Глушковском районе Курской области объявили ракетную опасность
В Глушковском районе Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
В Глушковском районе Курской области объявили ракетную опасность
Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил в Telegam-канале о ракетной опасности в приграничном Глушковском районе и призвал жителей укрыться в... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:45
2024-03-13T08:51
специальная военная операция на украине
глушковский район
курская область
роман старовойт
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил в Telegam-канале о ракетной опасности в приграничном Глушковском районе и призвал жителей укрыться в безопасном месте."Глушковский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил он.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
глушковский район
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глушковский район, курская область, роман старовойт, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Глушковский район, Курская область, Роман Старовойт, Безопасность
В Глушковском районе Курской области объявили ракетную опасность

Старовойт: в Глушковском районе Курской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил в Telegam-канале о ракетной опасности в приграничном Глушковском районе и призвал жителей укрыться в безопасном месте.
"Глушковский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил он.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГлушковский районКурская областьРоман СтаровойтБезопасность
 
 
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