https://ria.ru/20240313/opasnost-1932633056.html
В Курском районе отменили ракетную опасность
В Курском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
В Курском районе отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Курском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:58
2024-03-13T05:58
2024-03-13T05:58
специальная военная операция на украине
курский район
роман старовойт
курская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Ранее глава региона объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться, в небе работала система ПВО. Было известно о шести беспилотниках, сбитых в области. "Курский район: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курский район, роман старовойт, курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курский район, Роман Старовойт, Курская область, Россия, Безопасность
В Курском районе отменили ракетную опасность
Губернатор: в Курском районе отменили ракетную опасность