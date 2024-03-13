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В Курском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:58 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/opasnost-1932633056.html
В Курском районе отменили ракетную опасность
В Курском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
В Курском районе отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Курском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:58
2024-03-13T05:58
специальная военная операция на украине
курский район
роман старовойт
курская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Ранее глава региона объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться, в небе работала система ПВО. Было известно о шести беспилотниках, сбитых в области. "Курский район: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курский район
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курский район, роман старовойт, курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курский район, Роман Старовойт, Курская область, Россия, Безопасность
В Курском районе отменили ракетную опасность

Губернатор: в Курском районе отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Ранее глава региона объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться, в небе работала система ПВО. Было известно о шести беспилотниках, сбитых в области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Курский район: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Старовойт.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурский районРоман СтаровойтКурская областьРоссияБезопасность
 
 
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