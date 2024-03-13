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На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:46 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/opasnost-1932632186.html
На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщили в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:46
2024-03-13T05:46
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщили в Telegram-канале МЧС по региону. Ранее ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области и в Белгороде. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240313/liniya-1932627586.html
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белгородская область, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Россия
На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность

МЧС: на всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщили в Telegram-канале МЧС по региону.
Ранее ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области и в Белгороде.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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05:05
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении ведомства.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БезопасностьРоссия
 
 
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