https://ria.ru/20240313/opasnost-1932632186.html
На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщили в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:46
2024-03-13T05:46
2024-03-13T05:46
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщили в Telegram-канале МЧС по региону. Ранее ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области и в Белгороде. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении ведомства.
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белгородская область, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Россия
На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность
МЧС: на всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность