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В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 13.03.2024 (обновлено: 05:19 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/opasnost-1932629605.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, сообщается в Telegram-канале МЧС региона. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:16
2024-03-13T05:19
специальная военная операция на украине
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
белгородская область
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, сообщается в Telegram-канале МЧС региона.Ранее ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области."Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
россия
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белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Белгородская область
В Белгороде объявили ракетную опасность

МЧС: в Белгороде объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
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Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, сообщается в Telegram-канале МЧС региона.
Ранее ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияБелгородская область
 
 
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