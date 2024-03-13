https://ria.ru/20240313/opasnost-1932629605.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, сообщается в Telegram-канале МЧС региона. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:16
2024-03-13T05:16
2024-03-13T05:19
специальная военная операция на украине
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, сообщается в Telegram-канале МЧС региона.Ранее ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области."Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Белгородская область
В Белгороде объявили ракетную опасность
МЧС: в Белгороде объявили ракетную опасность