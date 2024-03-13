https://ria.ru/20240313/opasnost-1932629605.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, сообщается в Telegram-канале МЧС региона. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T05:16

2024-03-13T05:16

2024-03-13T05:19

специальная военная операция на украине

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

белгородская область

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, сообщается в Telegram-канале МЧС региона.Ранее ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области."Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

россия

белгородская область

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2024

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белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, белгородская область