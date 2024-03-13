https://ria.ru/20240313/opasnost-1932629481.html
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:14
2024-03-13T05:14
2024-03-13T05:14
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
губкинский городской округ
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что два беспилотника сбиты в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа и еще три - в Губкинском городском округе, в результате в селе Богословка была повреждена линия газоснабжения. Кроме того, из-за очередной атаки беспилотника в Белгородской области была повреждена линия электропередачи, без света остались жители сел Круглое и Заломное. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, губкинский городской округ, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Губкинский городской округ, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
МЧС: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность