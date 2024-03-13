https://ria.ru/20240313/opasnost-1932629481.html

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T05:14

2024-03-13T05:14

2024-03-13T05:14

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

губкинский городской округ

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927539544_145:147:3266:1902_1920x0_80_0_0_7d4c3f0530a91488edf9c87200cd7cb1.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что два беспилотника сбиты в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа и еще три - в Губкинском городском округе, в результате в селе Богословка была повреждена линия газоснабжения. Кроме того, из-за очередной атаки беспилотника в Белгородской области была повреждена линия электропередачи, без света остались жители сел Круглое и Заломное. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

губкинский городской округ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, губкинский городской округ, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия