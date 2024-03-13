https://ria.ru/20240313/opasnost-1932627030.html
В Курском районе объявили ракетную опасность
В Курском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
В Курском районе объявили ракетную опасность
Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил ракетную опасность в Курском районе и призвал жителей укрыться. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T04:24
2024-03-13T04:24
2024-03-13T04:27
специальная военная операция на украине
курский район
курская область
россия
происшествия
роман старовойт
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил ракетную опасность в Курском районе и призвал жителей укрыться."Курский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Старовойт.В небе над Курским районом работает ПВО, добавил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курский район
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курский район, курская область, россия, происшествия, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курский район, Курская область, Россия, Происшествия, Роман Старовойт
В Курском районе объявили ракетную опасность
Губернатор: в Курском районе объявили ракетную опасность
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил ракетную опасность в Курском районе и призвал жителей укрыться.
"Курский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Старовойт.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
В небе над Курским районом работает ПВО, добавил губернатор.