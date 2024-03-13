https://ria.ru/20240313/opasnost-1932627030.html

В Курском районе объявили ракетную опасность

В Курском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024

В Курском районе объявили ракетную опасность

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил ракетную опасность в Курском районе и призвал жителей укрыться. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T04:24

2024-03-13T04:24

2024-03-13T04:27

специальная военная операция на украине

курский район

курская область

россия

происшествия

роман старовойт

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил ракетную опасность в Курском районе и призвал жителей укрыться."Курский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Старовойт.В небе над Курским районом работает ПВО, добавил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курский район

курская область

россия

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2024

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курский район, курская область, россия, происшествия, роман старовойт