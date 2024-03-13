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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 13.03.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T02:20

2024-03-13T02:20

2024-03-13T02:21

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

происшествия

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Внимание! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотные летательные аппараты. Силы ПВО готовы. Следите за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - написал Гусев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

украина

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воронежская область, россия, происшествия, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина