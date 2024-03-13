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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 13.03.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T02:20
2024-03-13T02:20
2024-03-13T02:21
специальная военная операция на украине
воронежская область
россия
происшествия
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Внимание! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотные летательные аппараты. Силы ПВО готовы. Следите за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - написал Гусев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронежская область, россия, происшествия, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Происшествия, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников