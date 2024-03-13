https://ria.ru/20240313/ograblenie-1932791432.html

В Тюменской области задержали грабителя банка

В Тюменской области задержали грабителя банка - РИА Новости, 13.03.2024

В Тюменской области задержали грабителя банка

Сотрудники Госавтоинспекции в селе Казанском Тюменской области задержали у банка местного жителя, который, угрожая оружием, похитил из кассы более 3 миллионов... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:50

2024-03-13T17:50

2024-03-13T17:50

происшествия

тюменская область

россия

казанский район

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ТЮМЕНЬ, 13 мар – РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции в селе Казанском Тюменской области задержали у банка местного жителя, который, угрожая оружием, похитил из кассы более 3 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД Медиа. "Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области задержали на выходе из отделения банка мужчину, который, угрожая оружием, похитил из кассы свыше 3 миллионов рублей... Следователем ОМВД России по Казанскому району Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - указано в сообщении. Установлено, что мужчина около 14.00 по местному времени зашел в клиентскую кабинку, направил в сторону заведующей офисом охотничье ружье, потребовал деньги, прикладом ружья разбил стекло, проник внутрь кассового помещения, переложил свыше 3 миллионов рублей в спортивную сумку и направился к выходу. Однако женщина успела в момент его появления нажать тревожную кнопку – сообщение о срабатывании сигнализации поступило в дежурную часть полиции, и на выходе злоумышленника уже ждали находившиеся ближе других силовиков сотрудники Госавтоинспекции. Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что действиями 52-летнего задержанного руководили кураторы. "С помощью различных психологических манипуляций сначала они убедили мужчину продать машину, оформить кредит на 2,5 миллиона рублей и отправить денежные средства на так называемые безопасные счета, которые на самом деле принадлежали им. А затем дали ему задание ограбить банк", - сообщила Волк, подчеркнув, что "также будет дана правовая оценка мошенническим действиям, совершенным ранее в отношении фигуранта".

https://ria.ru/20240220/moskva-1928396312.html

https://ria.ru/20240226/ograblenie-1929493022.html

тюменская область

россия

казанский район

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происшествия, тюменская область, россия, казанский район