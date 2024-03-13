https://ria.ru/20240313/odnoklassniki-1932620314.html

Число подписчиков платных сервисов в Одноклассниках увеличилось в 1,5 раза

Число подписчиков платных сервисов в Одноклассниках увеличилось в 1,5 раза - РИА Новости, 13.03.2024

Число подписчиков платных сервисов в Одноклассниках увеличилось в 1,5 раза

Количество пользователей, пользующихся платными подписками в Одноклассниках, в 2023 году увеличилось на 62% по сравнению с 2022 годом. Общий объем платящей... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:00

2024-03-13T11:00

2024-03-13T11:38

одноклассники

общество

технологии

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Количество пользователей, пользующихся платными подписками в Одноклассниках, в 2023 году увеличилось на 62% по сравнению с 2022 годом. Общий объем платящей аудитории в 2023 году составил почти 8 млн человек, сохранившись примерно на уровне 2022 года. В 2024 году спрос на платные сервисы среди аудитории продолжает расти – в январе-феврале подписки приобретали в 1,5 раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Подписчики – это наиболее лояльная аудитория ОК, которая подключает функцию автопродления сервисов и пользуется ими в течение длительного периода времени. У половины (51%) подписчиков средний срок пользования сервисами составляет более полугода. Всего в ОК доступно 3 подписки – "Невидимка", "Все включено" и "Музыка без ограничений". Пользователи "Все включено" могут дарить неограниченное количество подарков бесплатно. Дарение подарков – один из наиболее популярных сценариев взаимодействия в ОК – за 2023 год российские пользователи соцсети отправили друг другу более 35 млрд подарков. Подписка "Невидимка" позволяет полностью скрыть свою активность от других людей в соцсети и поставить статус "оффлайн" в своем профиле. "Музыка без ограничений" дает возможность слушать музыку в том числе при заблокированном экране телефона, отключает аудиорекламу и позволяет скачивать песни.Основная аудитория, которая приобретает подписки в ОК, пользователи в возрасте 35-54 года. Они много общаются с друзьями и знакомыми и слушают музыку. При этом наибольшую динамику роста числа подписок за последний год продемонстрировала аудитория в возрасте 25-34 года. Такой рост связан с тем, что для нее подписочные модели привычны и удобны. В основном платными сервисами пользуются женщины – 75% от общего числа подписок. Наибольшее число обладателей платных подписок – жители Москвы и Московской области. В топ-5 регионов также вошли Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург.

https://ria.ru/20240125/odnoklassniki-1923383935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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одноклассники, общество, технологии